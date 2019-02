Raman la inchisoare! Internationalii rusi aflati in spatele gratiilor dupa ce au batut un functionar au primit o veste grea

Aleksandar Kokorin si Pavel Mamaev, internationali rusi aflati sub contract cu Zenit Sankt Petersburg, raman in spatele gratiilor cel putin pana in luna aprilie!

Aleksandar Kokorin si Pavel Mamaev au fost arestati in luna octombrie a anului trecut dupa ce au batut un functionar intr-un local. Acestia sunt urmariti penal si risca pedepse aspre, de pana la 7 ani de inchisoare.

Internationali rusi aflati sub contract cu Zenit Sankt Petersburg, Kokorin si Mamaev nu vor iesi din inchisoare mai devreme de aprilie 2019, anunta presa rusa, dupa ce un judecator s-a pronuntat astazi!

In urma termenului de astazi, magistratii au decis sa amane procesul cu inca doua luni, timp in care fotbalistii vor ramane inchisi.

BREAKING: Aleksandr Kokorin and Pavel Mamaev to remain in jail until at least April 8th 2019, stretching their stay to almost 6 months. https://t.co/VxBDbqwgbD