BOMBA BOMBELOR: Gigi Becali i-a facut OFERTA lui Cosmin Contra sa vina in locul lui Andone! Raspunsul dat de selectioner

Becali a vrut sa-l puna antrenor pe Contra dupa demisia lui Andone.

Selectionerul a refuzat. FCSB negociaza cu Mangia si Rosu, secundul lui Galca la ultimul titlu. Becali l-a pus pe Lutu sa-l convinga pe Contra sa vina la FCSB. Selectionerul nu accepta sa antreneze nationala si FCSB in paralel. Contra a fost la Giurgiu, unde Andone si-a dat demisia dupa 2-3 cu Alashkert.

"Nu imi e teama de demitere pentru ca stiam ca voi demisiona" a spus Bogdan Andone.

"Imi pare rau de el, ca e om de calitate, dar nu putea, era palaria prea mare" spune Gigi Becali.

"E doar echipa lui, doar el decide asa ca nu mai am ce sa fac la acesta echipa, eu ma opresc aici" a fost anuntul lui Andone.

Becali incearca sa-l aduca din Italia pe Mangia, fostul antrenor al Craiovei. Si Rosu e pe lista. Rosu a fost secundul lui Galca la titlul din 2015, iar acum antreneaza nationala de juniori.

"Eu mai stiu ce calitati trebuie sa aiba? Sa castige meciuri. Restul e vrajeala" spune Dan Petrescu.

Ana Maria Prodan l-a propus pe Mutu, insa Becali nici nu vrea sa auda. "Cum sa accepti sa fii umilit ?" - e revoltat Pancu. "Eu consider ca sunt nascut cu demnitatea in orice situatie as ajunge. Nu pot sa fiu mascota in nici un caz" mai spune Pancu.