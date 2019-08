Aristidis Soiledis, OFICIAL la FCSB: "Vreau sa arat ca merit sa fiu aici!" Ce contract a semnat! 

FCSB a facut al patrulea transfer in 24 de ore!

Dezamagit de ultimele rezultate, Gigi Becali a adus 4 jucatori in doua zile la FCSB! Grecul Aristidis Soiledis de la FC Botosani a semnat pe un sezon cu echipa ros-albastra. Zilele trecute, FCSB i-a mai anuntat pe Ionut Pantiru de la Iasi, atacantul polonez Łukasz Gikiewicz si fundasul Sorin Serban!



Fundasul grec in varsta de 28 de ani va purta tricoul cu numarul 18.



Soiledis, prima declaratie la FCSB

”Sunt foarte fericit pentru ca am semnat cu cel mai mare club din Romania si vreau sa rasplatesc increderea primita. Vreau sa arat conducerii ca a facut alegerea potrivita si merit sa fiu aici. Este un pas foarte important in cariera mea si, cu siguranta, o rampa de lansare spre echipa nationala a Greciei”, a spus jucatorul pe site-ul oficial FCSB.



Cine e Aristeidis Soiledis

Aristeidis Soiledis s-a nascut la 8 februarie 1991, in Thiva (Grecia) si a inceput fotbalul la AO Thiva. Intre 2009 si 2011 a apartinut de Olympiacos FC, club care l-a trimis, sub forma de imprumut, la OFI Creta si APO Levadiakos, pentru ca, in vara lui 2011, sa semneze cu Doxa Dramas, unde a petrecut doi ani. Au urmat transferuri la Niki Volou, AEK Atena, Omonia Nicosia si AOK Kerkyra, pentru ca, in vara lui 2018, sa ajunga la FC Botosani, club pentru care a evoluat in 24 de meciuri.



Becali a adus jucatori, nu mai are antrenor!

Bogdan Andone si-a dat demisia aseara, imediat dupa meciul retur cu Alashker din Europa League, scor 2-3. Declaratiile facute de Becali in direct la PROX nu i-au picat bine lui Andone. "Nu vreau sa fiu responsabil pentru deciziile altora. Becali decide tot la FCSB, plec!", a spus Andone.

Gigi Becali are doua variante pe care a refuzat sa le numeasca. "Discut cu doi antrenori. Nu dau mai multe detalii. Niciunul dintre ei nu vrea sa fie pe banca la meciul de luni! Joi, in Europa League, vom avea antrenor nou!", a spus Gigi Becali.