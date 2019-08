"Ia-l, domnule, si scapa-ma de el!" Jucatorul care si-a gasit imediat echipa dupa ce a fost facut praf de Becali: unde ajunge si ce suma primeste FCSB

Gigi Becali a anuntat ca Mihai Balasa poate pleca din zilele urmatoare de la FCSB!

Balasa are oferta din Rusia, iar FCSB ar putea incasa 300.000 de euro in schimbul sau. Patronul FCSB a dezvaluit ca a primit oferta in urma cu 4 zile, dar a cerut dublu. Acum, dupa prestatia jucatorului din meciul cu Alashkert, se multumeste si cu cei 300.000 de euro.

"Balasa nu are ce cauta pe lista UEFA. Am primit de 300.000 de euro, acum 4 zile m-a sunat cineva si mi-a zis. I-am zis ca vreau 600.000 de euro. Acum ii dau telefon: 'Ia-l, domnule, si scapa-ma de el!' O echipa din Rusia il vrea", a declarat Gigi Becali la ProX.