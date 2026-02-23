Dacă s-ar face un clasament al antrenorilor care riscă demiterea în Superliga noastră, atunci Dorinel Munteanu ar ocupa primul loc. Fără emoții!

Explicația e simplă. De când a fost numit la Hermannstadt, în decembrie, fostul internațional nu numai că n-a reușit scoaterea echipei din criză, dar mai mult a „îngropat-o“. Astăzi, formația sibiană a pierdut și meciul din deplasare cu Csikszereda, scor 1-2. A fost o partidă de 6 puncte, cum s-ar spune, pentru că Hermannstadt a întâlnit o contracandidată în lupta pentru evitarea retrogradării.

Din păcate pentru „Munti“ și elevii săi, meciul de la Miercurea Ciuc a fost pierdut mult mai clar decât ce se vede prin scorul final. Practic, după golul de 2-1 pentru gazde, Hermannstadt n-a avut nicio reacție! Și a acceptat eșecul cu o ușurință alarmantă.

De asemenea, meciul a scos în evidență situația explozivă din cadrul lotului sibienilor, după cum Sport.ro a arătat aici.

Dorinel Munteanu, o singură victorie în zece meciuri la Hermannstadt

Odată cu înfrângerea de astăzi, Dorinel a făcut încă un pas spre demiterea din funcție. Asta pentru că, în cele zece meciuri în care a stat pe banca celor de la Hermannstadt, tehnicianul de 57 de ani a obținut… un singur succes! Pe 31 ianuarie, într-un meci din etapa a 24-a, Hermannstadt a învins Unirea Slobozia, o altă echipă decăzută, în deplasare: 3-2.

În afara de acel meci câștigat cu Slobozia, Hermannstadt a înregistrat 2 egaluri și 7 înfrângeri cu Dorinel pe bancă. Golaverajul: 8-19! De când antrenează, „Munti“ n-a avut nicăieri un mandat atât de slab!

Cu două etape înainte de terminarea sezonului regulat, Hermannstadt e pe 15 din 16, loc retrogradabil direct. În acest moment, sibienii sunt la șapte puncte de poziția a 14-a, de barajul de menținere / promovare cu o formație din liga a doua.