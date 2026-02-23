Hermannstadt e în colaps! Degeaba a fost schimbat Marius Măldărășanu cu Dorinel Munteanu, în decembrie. Omul de pe bancă e altul, rezultatele sunt la fel de proaste.

Sport.ro a explicat aici că și „Munti“ e acum cu sabia deasupra capului, având în vedere că trăiește o rușine fără precedent. Mai mult decât atât, în timpul înfrângerii cu Csikszereda (1-2) a fost un incident care a evidențiat atmosfera dezolantă din lot. Despre care a vorbit și Aurelian Chițu, după partida de la Miercurea Ciuc.

Atacantul de 34 de ani, autorul golului echipei sale în meciul cu Csikszereda, a admis că Hermannstadt nu poate emite pretenții la salvare, la felul în care se prezintă acum.

„Nici nu știu cum să încep… O perioadă oribilă pentru noi. Nu suntem în stare să luăm nici măcar un punct. Nici nu merităm mai mult după joc. Jucăm cu teama. Trebuie să fim bărbați. Nu merge să jucăm cu piciorul tremurând. Greșim foarte mult, greșim singuri, fără să ne preseze adversarul. Trebuie să încercăm în continuare. În sport, trebuie să încerci până la capăt. Eu cred că se poate, în continuare. Dacă vom câștiga în play-out cu Slobozia și cu Csikszereda, eu cred că putem prinde barajul. Suntem uniți, dar la retrogradare presiunea e foarte mare. Și, dacă nu știi să gestionezi această presiune, o să fie foarte greu…“, a spus Chițu.