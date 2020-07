"Nu caut acum sa acuz, i-am avertizat sa respecte protocolul!" Cum s-au infectat jucatorii de la Dinamo! Reactie din partea clubului

Sase fotbalisti de la Dinamo au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus.

Bogdan Balanescu, directorul general al lui Dinamo, spune ca s-a efectuat o ancheta interna dupa aflarea vestii, iar jucatorii au respectat protocoalele medicale si masurile de siguranta.

Oficialul clubului din Stefan cel Mare ii crede pe fotbalisti si spune ca singurul loc in care s-au deplasat fotbalistii in timpul liber a fost la cumparaturi:

"Da, este regretabil ce s-a intamplat. Nu caut acum sa acuz, dar din ancheta interna pe care am efectuat-o dupa aflarea vestii, a reiesit ca niciun jucator infestat nu a participat la petreceri sau la restaurante. De exemplu, Rauta este familist, are copil mic, nu a riscat nimic niciodata. El venea impreuna cu Mrjlak, care e tot insurat si linistit. Lazar si Popescu s-au intalnit cu Barboianu acum o luna, ei asa spun. Inclin sa cred ca au dreptate, i-am avertizat tot timpul sa respecte protocolul medical si conditiile semnate la revenirea din pandemie. Cred ca ei sunt niste persoane responsabile si nu imi imaginez ca si-ar fi dorit sa ia acest virus prin nerespectarea normelor.

Nu poti sa izolezi jucatorii sau sa ii tii inchisi in casa. Au fost si la cumparaturi, din ce mi-au spus. Fara, de exemplu, sta in caminul Mircea Eliade. E singur acolo, scolile sunt inchise. Nu a mers decat de la camin la antrenament, nu a avut tangente cu nimeni", a spus Bogdan Balanescu la Digi Sport.

Bogdan Balanescu: "Nu vine nimeni cu transportul in comun!"

Directorul general al clubului a negat si o posibila infectare din mijloacele de transport in comun si spune ca toti vin la baza cu masina:

"Dinamo a fost acuzata de niste tampiti, ca altfel nu le pot spune celor care sustin ca am taiat motorina magazionerului cand magazinul nici macar nu are carnet.

Nu vine nimeni cu mijloace de transport in comun, niciun jucator. Magazionerul nu a intrat in contact cu jucatorii. Magazia este separata la Saftica de cantonament. El doar le lasa echipamentul si ei treceau sa le ia.

Fara vine cu un coleg cu masina acestuia. Cum va explicati ca magazionerul, care a fost testat pozitiv, a trebuit sa stea doua saptamani fara sa fie retestat nici de spital nici de catre noi, care nu am avut acces la el, a stat intr-o rezerva cu un bolnav de COVID, iar dupa doua saptamani a fost retestat si a iesit negativ la doua teste consecutive.

Nu putem stabili noi, ci autoritatile desemnate. Cu magazionerul, reprezentantii de la DSP au facut inspectie in tot cantonamentul de la Saftica si la stadion si nu au gasit nimic in neregula. Au verificat tot, de la vestiare pana la locurile in care se mananca.

Cand merg la Saftica, stau la 10 metri distanta de jucatori, desi am fost testat. Port masca si in aer liber. Nu este adevarat ca au fost agenti de jucatori la Saftica. Nici oamenii care iau gunoiul nu au intrat in contact cu echipa.

Intr-adevar, este foarte grav ce se intampla, dar va rog sa analizati si ce se intampla in tara in momentul de fata. Asteptam sa vedem ce stabileste ancheta, nu putem sa stabilim noi a cui e vina", a mai spus Bogdan Balanescu la Digi Sport.