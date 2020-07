BREAKING NEWS! Dinamo cere INGHETAREA sezonului in Liga 1! Directorul general a facut propunerea-soc: "Oricand se poate ivi un FOCAR!"

Dupa cele sase cazuri de coronavirus aparute la club, Dinamo propune ca sezonul sa fie inghetat!

Bogdan Balanescu nu este de acord ca sezonul sa mai continue, dupa ce sase fotbalisti dinamovisti au fost testati pozitiv cu coronavirus. Oficialul din Soseaua Stefan cel Mare considera ca exista pericolul ca oricand sa fie sportivi sau arbitri infectati si ofera exemplul lui George Gaman, arbitrul care a oficiat partida dintre Viitorul si Dinamo si a fost testat si el pozitiv.

“In momentul de fata, avand in vedere situatia din tara si de la Dinamo, lucrurile nu mai pot continua. Oricand se poate ivi un focar. La meciul cu Viitorul am fost arbitrat de George Gaman (n.r. depistat cu coronavirus). Eu cred ca trebuie sa se intrerupa campionatul. Nu se mai poate continua asa. Banii din drepturile de televizare oricum n-au venit pana la ora asta. Este o miza foarte mare in privinta drepturilor TV, dar cred ca se poate ajunge la o solutie de compromis. Se pot gasi alternative. Cum poate o echipa sa joace fara sase jucatori? Ar trebui intrerupt campionatul, sa nu retrogradeze nimeni si sa gasim o solutie pentru sezonul urmator. Nu va pot spune cine ar fi de acord cu noi in acest sens.

Nu stiu ce ar spune cei de la CFR, dar ce facem daca peste 4 zile apar alte cazuri? Este de ajuns ca noi si cei din Liga a doua avem probleme. Competitia este compusa din totalitatea echipelor. Nu e vorba de neprezentare, nu discutam despre latura sportiva. Nu am fost de acord cand cei de la Iasi au cerut sa nu se reia campionatul, dar nu poate fi comparata situatia virusului de atunci cu cea de acum”, a spus Balanescu la Digisport.