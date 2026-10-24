FC Argeș - UTA Arad, LIVE TEXT de la ora 18:00

Piteștenii nu trec prin cea mai bună perioadă din acest sezon. Sunt pe locul 13, cu 12 punte după 12 runde, și nu au mai câștigat de la începutul lunii august, de la un 1-0 surprinzător pe terenul celor de la Universitatea Craiova.

O victorie în meciul de la Mioveni i-ar ajuta pe piteșteni să se distanțeze de ultimele poziții din campionat. În acea zonă se mai află Csikszereda, FC Voluntari, Oțelul, Sepsi sau FC Botoșani.

De partea cealaltă, UTA Arad are 15 puncte și vine după victoria din ultima etapă cu CFR Cluj, scor 1-0. Cu un succes, echipa pregătită de Adrian Mihalcea ar putea urca pe loc de play-off.

FC Argeș și UTA s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 52 de ori, de 23 de ori s-au impus piteștenii, de 18 ori au câștigat arădenii, iar alte 11 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu FC Argeș gazdă: 27 jocuri - 20 victorii FC Argeș - 3 remize - 4 succese UTA.

Prima confruntare a avut loc pe 29 octombrie 1961, Dinamo Piteşti - UTA 3-1, goluri înscrise Florin Halagian, Martin Haimovici, Victor Corneanu, respectiv Ştefan Czako. Argeşenii aveau să încheie întâiul lor sezon în Divizia A pe ultimul loc (pe 14), în timp UTA termina ediţia 1961-1962 doar pe 10.