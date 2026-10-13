Dani Coman i-a decis viitorul lui Bogdan Andone după 0-1 cu CFR Cluj

În ciuda faptului că FC Argeș suferă , Dani Coman a mărturisit că performanța de anul trecut nu poate fi ștearsă cu buretele atât de ușor, astfel că Bogdan Andone se bucură în continuare de toată încrederea conducerii. Totodată, președintele clubului a ținut să amintească că echipa își creează ocazii, astfel că speranțele sunt că rezultatele vor veni.

Deși s-a aflat în play-off în sezonul precedent, FC Argeș nu se regăsește în actuala stagiune. Piteștenii sunt fără succes în ultimele 7 etape, astfel că fanii, așa cum era de așteptat, se întreabă despre viitorul lui Bogdan Andone pe banca tehnică.

Pe un teren foarte greu la Mioveni, CFR Cluj a reușit să se impună la limită în fața lui FC Argeș. Unicul gol al ardelenilor a fost înscris de către Kresic, spre bucuria lui Marius Șumudică.

„Din păcate, nu marcăm, deși ne creăm foarte multe ocazii și situații clare de gol. La fel a fost și în meciul de ieri (n.r. cu CFR Cluj). Chiar dacă revenim după pauza competițională, nu s-au refăcut toți jucătorii accidentați. Chiar și în condițiile acestea, am avut foarte multe ocazii de a marca. Din păcate, nu am reușit să o facem, iar jocul ne-a taxat.

Pe mine mă bucură, totuși, faptul că jucăm fotbal. Dacă nu jucam nimic și nu ne cream ocazii, atunci puteam spune că am făcut un joc slab și că nu merităm. Dar este al cincilea meci pe care-l pierdem deși am avut mai multe ocazii decât adversarul. Mie îmi dă speranțe jocul echipei. Sunt convins că vom depăși această perioadă.

Nu mi-am pierdut speranța! Am încredere în jucători, antrenorii au susținerea mea. Bogdan Andone are susținerea mea totală, pentru că eu nu uit unde era clubul acesta acum doi ani de zile și unde este în momentul de față. Iar ceea ce am trăit noi în ultimii doi ani i se datorează în mare măsură lui Bogdan și staff-ului pe care-l are. Eu nu uit aceste lucruri! Este adevărat că nu suntem într-un moment bun, dar au susținerea mea totală.

(n.r. - discuția cu Bogdan Andone de după meci) Era dezamăgit și el, nu-și explică faptul că nu reușim să dăm goluri. Dacă ești corect cu fotbalul și cu viața, ele te vor răsplăti! Iar noi suntem corecți, vom munci în continuare și sunt convins că fotbalul ne va răsplăti”, a declarat Dani Coman, potrivit GSP.