Pe Gnohere il asteapta vremuri grele! "I-am zis sa-i puna clauza!" Becali i-a cerut lui Teja sa aiba grija de "Bizon": "Asa poate mai slabeste!"

Mihai Teja este noul antrenor al FCSB.

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Fortes la echipa sa si a marturisit ca i-a cerut sfatul lui Teja in cazul acestui jucator.

Noul antrenor al stelistilor i-a explicat patronului ca Fortes are probleme cu greutatea si ca ar fi nevoie de o clauza in contractul sau pentru a mai pierde din greutate.

Gigi Becali nu a ratat ocazia de a propune o astfel de clauza si pentru Harlem Gnohere, care are si el probleme cu kilogramele in plus.

"I-am zis de Fortes si mi-a zis, cu jumatate de gura ca e foarte bun, nu a fost incantat. E bun, dar are kilograme in plus si ca daca vine, trebuie sa-i punem o clauza. I-am zis sa-i puna si lui Gnohere o clauza, poate asa mai slabeste si el", a spus Becali la prezentarea lui Teja.