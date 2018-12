Motivul incredibil pentru care Mihai Teja poate fi suspendat! Acuzatii grave de la Medias! "S-a incalcat totul. Meritam macar un telefon"

Gigi Becali l-a prezentat astazi pe noul antrenor, Mihai Teja.

Mihai Teja a fost astazi prezentat oficial ca noul antrenor de la FCSB, dar sefii de la Gaz Metan spun altceva. Ioan Marginean, presedintele echipei din Medias, a fost dezamagit de decizia lui Teja. El sustine ca antrenorul inca se afla sub contract cu ei, iar daca vor dori, vor putea sa il suspende.

"Nu mi se pare normal ce se intampla. Mihai Teja mai are jumatate de an contract cu noi, plus inca unul si inca nu s-a discutat nimic legat de plecare. Am dovedit in 40 de ani de fotbal cine sunt si nu mi se pare normal ca noi sa fim tratati asa. Noi ne chinuim aici cu cel mai mic buget din istorie si trebuie sa o scoatem la capat. Toti au fugit cand a fost vorba de greu", a spus Marginean la Digi Sport.

Presedintele de la Gaz Metan a vorbit si despre patronul de la FCSB, Gigi Becali: "Noi nu avem nicio oferta scrisa pentru niciun jucator. S-a incalcat totul, orice respect si deontologie profesionala. Noi ce sa-i facem domnului Becali? Nu-l putem reclama la Federatie pentru ca dansul nu este oficial al clubului, dar procedeaza corect? Cine poate spune ca este corect ce a facut Teja? Ca m-a dat peste cap! Credem ca meritam macar un telefon din timp, sa ne spuna ce are de gand", a incheiat Ioan Marginean.