Dan Nistor a răbufnit după U Cluj - Metaloglobus 3-1. Ce l-a enervat la culme

Universitatea Cluj a ,învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 3-1 (3-0), vineri seara, pe Cluj Arena, în meciul de debut al etapei a 16-a a Superligii de fotbal, prima a returului. ''U'' a făcut o primă repriză excelentă, marcând de trei ori.

Dan Nistor a reușit o dublă (10, 22), din pasele lui Jovo Lukic, respectiv Omar El Sawy, dar Ovidiu Bic a marcat cel mai frumos gol al meciului (38), cu un șut de la 27 de metri, în vinclu.

Golul de onoare al bucureștenilor a fost înscris de Ely Fernandes (48), fostul jucător al lui ''U'' marcând la capătul unei acțiuni personale. Clujenii au avut și o bară, prin El Sawy (25).

