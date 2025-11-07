Dan Nistor a răbufnit după U Cluj - Metaloglobus 3-1. Ce l-a enervat la culme

Dan Nistor a răbufnit după U Cluj - Metaloglobus 3-1. Ce l-a enervat la culme Superliga
Alexandru Hațieganu
Universitatea Cluj a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Metaloglobus, în etapa a 16-a a Superligii.

Universitatea Cluj a ,învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 3-1 (3-0), vineri seara, pe Cluj Arena, în meciul de debut al etapei a 16-a a Superligii de fotbal, prima a returului. ''U'' a făcut o primă repriză excelentă, marcând de trei ori.

Dan Nistor a reușit o dublă (10, 22), din pasele lui Jovo Lukic, respectiv Omar El Sawy, dar Ovidiu Bic a marcat cel mai frumos gol al meciului (38), cu un șut de la 27 de metri, în vinclu.

Golul de onoare al bucureștenilor a fost înscris de Ely Fernandes (48), fostul jucător al lui ''U'' marcând la capătul unei acțiuni personale. Clujenii au avut și o bară, prin El Sawy (25).


Dan Nistor, un car de nervi la finalul partide. Ce l-a scos din sărite

Nistor și-a exprimat dezamăgirea după ce fanii i-au înjurat pe jucătorii "Șepcilor Roșii".

"Mă bucur că mi-am ajutat echipa să câştige. Am simţit o mică contractură, sper să nu fie nimic mai grav. Mă bucur că am câştigat, sper să fie un punct de plecare. Cred că e prima victorie acasă după şase luni. Sper să continuăm pe aceeaşi linie. Cred că e benefică această pauză a naţionalei.

Probabil învăţându-i pe anumiţi oameni cu victoriile..dar echipa asta nu stă în anumiţi jucători. Toţi jucătorii sunt plătiţi, ar trebui să se uite şi la alţii, nu doar la Nistor, la Chipciu. Am suferit foarte tare, familia a fost alături de mine şi le mulţumesc pe această cale. Ei să continue cu injuriile şi cu ce mai vor ei, eu sunt puternic şi o duc, voi deveni şi mai puternic", a spus Nistor la finalul partidei, potrivit Prima Sport.

 Universitatea Cluj - Metaloglobus 3-1

Universitatea Cluj: Gertmonas - Mikanovic (Chinteş - 29), Cisse, Capradossi, Chipciu - Bic, Simion, Nistor (Postolachi - 39)- Macalou (Gheorghiţă - 71), Lukic, El Sawy (Silva - 71). Antrenor Cristiano Bergodi

Metaloglobus: Gavrilaş - D. Irimia (Gheorghe - 79), Camara, Caramalău (Lis - 71), A. Sava - Ubbink, Sabater (Kouadio - 79), Aggoun, Abbey - Ely Fernandes (Hadzic - 71), Huiban (Sârbu - 59). Antrenor Mihai Teja

Cartonaşe galbene: Simion (45+1), Capradossi (73) / Fernandes (65)

Arbitri: Răzvan Negară - Ovidiu Artene, Florin Iftode - Ovidiu Robu

Camera VAR: Iulian Călin, Bogdan Dumitrache


