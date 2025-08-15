Roș-albaștrii s-au impus cu 3-1 și s-a calificat în play-off-ul Europa League, unde se va duela cu Aberdeen pentru un bilet în faza principală a competiției.

Derapajul fanilor kosovari din timpul partidei Drita - FCSB

În timpul meciului, fanii kosovari și-au amintit de incidentele apărute la meciurile echipelor naționale, în principal de partida din Nations League pierdută de Kosovo la masa verde, după ce, în urma unui conflict între Amir Rrahmani și Denis Alibec, kosovarii au părăsit terenul și au refuzat să mai iasă de la vestiare.

Din acest motiv, gruparea de ultrași Ultra Intelektualet, suporterii celor de la Drita, a început să scandeze expresii revoltătoare împotriva României: ”F**k you, România!”, s-a auzit din tribune la Priștina.

