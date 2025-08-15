EXCLUSIV Scandalos! Ce au scandat ultrașii kosovari în timpul meciului Drita – FCSB

Scandalos! Ce au scandat ultrașii kosovari &icirc;n timpul meciului Drita &ndash; FCSB Europa League
FCSB a jucat la Priștina returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League. Meciul a fost transmis EXCLUSIV pe VOYO.

DritaFCSBkosovoPristinaEuropa League
Roș-albaștrii s-au impus cu 3-1 și s-a calificat în play-off-ul Europa League, unde se va duela cu Aberdeen pentru un bilet în faza principală a competiției.

Derapajul fanilor kosovari din timpul partidei Drita - FCSB

În timpul meciului, fanii kosovari și-au amintit de incidentele apărute la meciurile echipelor naționale, în principal de partida din Nations League pierdută de Kosovo la masa verde, după ce, în urma unui conflict între Amir Rrahmani și Denis Alibec, kosovarii au părăsit terenul și au refuzat să mai iasă de la vestiare.

Din acest motiv, gruparea de ultrași Ultra Intelektualet, suporterii celor de la Drita, a început să scandeze expresii revoltătoare împotriva României: ”F**k you, România!”, s-a auzit din tribune la Priștina.

La finalul meciului, Dennis Politic, marcatorul golului trei al campioanei României s-a plâns și el de atitudinea suporterilor kosovari.

Când mă încălzeam la marginea terenului, am auzit o grămadă de înjurături, să nu mai zic de comentarii rasiste, mă bucur că le-am închis gura și că am obținut victoria. Am stat puțin cu emoții la golul de 2-1, când a sărit tribuna în aer, dar mă bucur că băieții au avut caracter și am scos-o la capăt”, a spus Dennis Politic.

VIDEO Rezumatul meciului Drita - FCSB 1-3

