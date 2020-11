Adevaratul motiv pentru care Bergodi a plecat de la Craiova! Cine este omul cu care nu a mai vrut sa lucreze: "Jucatorii se feresc de el" 

In ciuda parcursului bun al Universitatii Craiova, Cristiano Bergodi a demisionat la inceputul lunii noiembrie.

Decizia italianului a luat pe toata lumea prin surprindere, fanii echipei si oamenii de fotbal din Romania lansand tot felul de speculatii cu privire la motivele despartirii abrupte dintre cele doua parti.

Potrivit GSP, Bergodi si-a incheiat colaborarea cu oltenii din cauza faptului ca nu mai dorea sa colaboreze cu unul dintre oamenii din staff. Se pare ca este vorba despre preparatorul fizic Cornel Blejan, de a carui munca nu era satisfacut, asa cum nu sunt nici fotbalistii.

De altfel, din cauza lui Blejan ar fi plecat si Piturca din Banie, conform surselor GSP, preparatorul fizic neputand fi inlaturat de la echipa deoarece este "omul de incredere" al patronului Mihai Rotaru.

"Blejan este cel ce l-a convins pe Rotaru ca este bine sa se faca stagiu de pregatire in vara in Austria, mai ales ca Bergodi era bolnav de coronavirus. Iar acolo s-a ales praful de antrenamente! Are niste metode de lucru care produc rupturi musculare pe banda rulanta: Tudorie, Vladoiu, Balasa, Marius Constantin, Ivanov... Jucatorii se plang de el, de fapt se feresc sa vorbeasca in preajma lui ca sa nu se trezeasca raportati", au declarat apropiati ai clubului.

Cristiano Bergodi avea si o varianta pentru a-l inlocui pe Blejan. Italianul l-ar fi vrut pe Ionel Colonel, insa patronul Craiovei i-ar fi propus sa vina doar ca ajutor al lui Blejan, lucru pe care preparatorul fizic al celor de la Academica Clinceni l-a refuzat.