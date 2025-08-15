UEFA a stabilit vineri programul complet pentru play-off-ul cupelor europene, ultima redută pentru echipele românești înainte de mult visata fază a grupelor principale.

FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova și-au aflat orele de start pentru partidele decisive de joi, 21 august, în care vor ataca grupele Europa League, respectiv Conference League.



Program infernal pentru calificare



Seara europeană va fi deschisă de CFR Cluj, care va înfrunta formația suedeză Hacken de la ora 20:00, în prima manșă din play-off-ul Conference League. La scurt timp, de la ora 20:45, va intra în scenă și Universitatea Craiova, care are o misiune dificilă împotriva turcilor de la Istanbul Bașakșehir, în aceeași fază a competiției.



Misiunea cea mai importantă a serii îi revine campioanei FCSB, singura reprezentantă a României rămasă în cursa pentru Europa League. "Roș-albaștrii" vor juca în fieful scoțienilor de la Aberdeen de la ora 21:45, în încercarea de a obține un rezultat pozitiv care să le netezească drumul spre returul de la București.

