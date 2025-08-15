Tehnicianul a făcut publică astăzi, 15 august, lista preliminară a jucătorilor care evoluează în afara țării, iar pe aceasta se regăsesc nume de la cluburi de prim rang din Europa, precum Internazionale Milano, AC Milan sau Sevilla.



Micii tricolori se pregătesc de debutul în noua campanie, programat în luna septembrie, cu două partide: acasă, pe stadionul "Emil Alexandrescu" din Iași, cu Kosovo, pe 5 septembrie, și în deplasare cu San Marino, pe 9 septembrie.



Pentru prima sa acțiune la cârma reprezentativei de tineret, Costin Curelea a trimis 10 convocări preliminare unor tineri fotbaliști care cresc în academii puternice din Spania, Italia, Franța și Germania. Pe listă se remarcă prezența lui Antonio David de la campioana Italiei, Inter, a lui Matteo Duțu de la rivala AC Milan și a lui Robert Jălade de la Sevilla.



Cei 10 stranieri de pe lista preliminară

Vlad Rafailă (Real Betis / Spania)



Tony Strata (AC Ajaccio / Franța)



Matteo Duțu (AC Milan / Italia)



Emanuel Marincău (FSV Mainz / Germania)



Antonio David (Internazionale Milano / Italia)



Luca Szimionaș (Hellas Verona / Italia)



Robert Jălade (Sevilla / Spania)



Rareș Burnete (Juve Stabia / Italia)



Ioan Vermeșan (Hellas Verona / Italia)



Jason Kodor (US Lecce / Italia)



Aceasta este doar o listă provizorie, urmând ca lotul final pentru "dubla" cu Kosovo și San Marino să fie completat cu fotbaliști din campionatul intern. Anunțul final va fi comunicat înaintea reunirii lotului.

Programul tricolorilor:



Vineri, 5 septembrie, ora 18:30: România U21 – Kosovo U21 (Stadion „Emil Alexandrescu”, Iași)



Marți, 9 septembrie, ora 21:30: San Marino U21 – România U21 (San Marino Stadium, Serravalle)



Tot azi, Mircea Lucescu, selecționerul primei reprezentative, a anunțat lista preliminară pentru meciurile naționalei din luna septembrie, împotriva Canadei și Ciprului.

