Becali vrea un fundas SURPRIZA, clubul REFUZA inainte de a auzi oferta! "Ar fi 'ucis' si scos de pe piata foarte usor!"

FCSB are probleme serioase pe partea stanga.

FCSB are doi fundasi stanga in lot, ambii accidentati, iar Bogdan Andone cere de fiecare data cand are ocazia un jucator pe acest post.

Gigi Becali a ezitat sa plateasca un milion de euro pe Florin Stefan de la Sepsi sau pe De Nooijer de la Viitorul, iar acum si l-ar dori pe Ionut Pantiru de la Poli Iasi.

Mihai Chirica, primarul din Iasi, spune ca nu e momentul ca jucator sa faca pasul la o echipa de top. Pentru Pantiru ar fi ideal sa mai ramana macar acest sezon la Poli Iasi, o echipa cu pretentii mai mici, si abia apoi sa se gandeasca la un transfer important.

"Daca s-ar duce acum la FCSB, Pantiru ar fi 'ucis' si scos de pe piata foarte usor de un alt sistem de antrenament. El trebuie lasat sa creasca pana la nivelul la care devine compatibil pentru echipa nationala. Pentru ca, daca el va continua sa se pregateasca asa cum a facut-o in ultima perioada si daca va continua sa se exprime in teren la fel ca in meciurile din acest sezon, Pantiru devine eligibil pentru echipa nationala a Romaniei.



Este tanar, este bine angajat pe postul lui, nu se da in laturi de la efort, ati vazut ce curse a facut si ce intrari a avut cu Astra. Poate stapani foarte bine banda stanga la echipa nationala. Daca l-ai scos acum, urmeaza alt antrenor, alt sistem, alta colaborare, alte meciuri. Dai rateuri, este inevitabil, mai stai pe banca 2-3 etape si după aceea te intorci la Iasi cu antrenamentele, de unde ai plecat. Din punctul meu de vedere, eu l-as lasa la Iasi. E prea devreme sa discutam de un transfer. Eu l-as lasa sa creasca pana devine tangibil cu echipa nationala a Romaniei, dupa care la masa discutiilor vor veni si alte echipe, cu siguranta. Nu doar FCSB", a declarat Mihai Chirica pentru Radio HIT Iasi.