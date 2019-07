"De aia nu castiga FCSB campionatul"! Un fost stelist a vorbit despre meciul cu Sepsi si a explicat de ce FCSB rateaza titlul in ultimii ani

FCSB a facut primul pas gresit de la venirea lui Bogdan Andone, 0-0 cu Sepsi OSK.

Ros-albastrii nu au reusit sa mai continue seria victoriilor si au facut 0-0 pe terenul celor de la Sepsi. Basarab Panduru a explicat la finalul partidei motivul pentru care FCSB nu a mai castigat titlul in ultmii ani.

"Ma asteptam sa castige FCSB, pentru ca am vorbit tot timpul: atentie la sistemul regulat! Care pare ca este lung, dar pe care l-ai pierdut mereu si te-a costat campionatul. FCSB nu e 100%, nu e FCSB-ul ala pe care ar trebui sa il vedem in teren. Sunt o gramada de jucatori accidentati si cu siguranta ca va arata altfel FCSB in momentul cand vor revenii jucatorii. Nu au fundas stanga, nu il au pe Pintilii, nu au varf, o gramada de jucatori. Probabil ca Man cu Coman vor fi titulari de la inceput, cu Gnohere in fata cand se face bine, cu Pintilii inchizator, un fundas stanga acolo, ca Momcilovic nu stiu daca se mai face bine sau nu se face, altfel trebuie sa arate FCSB", a spus Basarab Panduru, la Telekom Sport.

Becali, nemultumit de jocul ofensiv al ros-albastrilor



Cel mai tare s-a suparat pe Hora. "N-avem atacant!" - si-a inceput Becali atacul la adresa singurului atacant valid din lot. Gnohere e inca indisponibil si mai sta pe margine pana la toamna.

"Asta-i situatia. N-avem atacant. Nu este Hora atacant, e ceva acolo care se plimba. Astazi a fost prea slab, asa de slab nu ma asteptam sa joace. A avut si meciuri bune, dar a zi a fost foarte slab!", a spus Becali la Digisport.

Becali se gandeste daca sa mai investeasca sau nu in transferuri. Viitorul cere acum 850 000 de euro pe De Nooijer, cu 350 000 peste cat voia in urma cu o luna. Becali ezita sa plateasca suma.

"Nu sunt chiar suparat, dar nici multumit nu sunt. La De Nooijer am ajuns la 850 000. Sa vedem daca dau, nu stiu ce sa mai spun", a comentat Becali.

Becali a pus tunurile si pe Florinel Coman



Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, i-a criticat pe Florinel Coman si Ioan Hora dupa egalul de la Sepsi, 0-0. El a pus rezultatul pe seama ratarilor.

"(Multumit?) Nici da, nici nu. Nu pot sa spun da, pentru ca am avut ocazii. Nici nu, pentru ca nu am reusit sa marcam. Iar bara lui Vina nu a fost cea mai mare, ci a lui Florinel Coman, trebuia sa o bage in poarta. Am avut si 2 lovituri libere, daca aveam executant, dadeam gol. Florinel da pasa la portar, el ia pozitia lui Ronaldo si da pasa la portar. A lui Cristea a fost mare de tot, trebuia sa o bage in poarta.

Ovidiu Popescu si-a facut foarte bine treaba. Eu zic ca noi am avut penalty, nu ei. La Cristea cand il pune la pamant. Si cred ca si la Hora.

Problema e ca avem cupele europene, a schimbat la pauza sa-i odihneasca. Nu pot sa fiu suparat. Pe Balasa l-a schimbat ca sa intre Coman. (Andone) Toti jucatorii au venit obositi. Daca e antrenor, face ce vrea, eu nu ma bag" a spus Gigi Becali, la Digi.

Pentru FCSB urmeaza meciul din Armenia impotriva celor de la Alaskhert, joi de la ora 20:00, in direct la PRO TV, dupa care in campionat va juca pe teren propriu impotriva celor de la FC Botosani.