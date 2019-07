SEPSI - FCSB 0-0 | Bogdan Andone a izbucnit dupa egalul de la Sfantu Gheorghe: "Nu se vrea performanta sau sunt alte interese!" Ce l-a nemultumit

FCSB a facut egal pentru prima data de la venirea lui Bogdan Andone, 0-0 cu Sepsi OSK.

Bogdan Andone a izbucnit dupa primul pas gresit pe banca FCSB-ului, reprosand faptul ca partida a fost programata luni, in conditiile in care joi va juca in Europa League cu Alashkert, partida transmisa in direct de Pro TV.

"Dupa primele 15-20 de minute, baietii au pus stapanire pe meci iar repriza a doua s-a jucat la o singura poarta. Din pacate, nu am reusit sa marcam, s-a terminat 0-0. Fara gol primit, acesta este un plus. Situatiile lor au fost pe contraatac, nimic special.



Din pacate, nu am reusit sa marcam din ocaziile foarte mari pe care le-am avut. Baietii si-au dorit sa castige, am dominat copios pe final. Se intampla, e fotbal, nu am ce sa le reprosez jucatorilor. Noi suntem mereu pe drumuri, poate de aceea am intrat mai greu in meci.



Dennis Man e intr-o stare de oboseala, la fel ca la Coman si Nedelcu, de asta incercam sa-i si odihnim. Salomao si Moutinho sunt la mai putin de 50%, era imposibil sa incepem cu ei. A fost o solutie de avarie. Din pacate, l-am sacrificat pe Oaida, dar a avut o evolutie foarte buna.



Salomao a intrat bine, il cunoastem, poate sa scoata un om din joc, cu siguranta ne va ajuta foarte mult cand va fi la capacitate maxima. Baietii care au jucat pe alte posturi si-au facut treaba.



Urmeaza o deplasare lunga, nu inteleg de ce a trebuit sa jucam luni seara cand peste 3 zile. Putea foarte bine sa se joace ieri (duminica) la 18.00. Ne intoarcem in noaptea asta la Bucuresti apoi deplasare in Armenia de 4 ore. Cred ca nu se vrea performanta sau sunt alte interese" a spus Bogdan Andone la Digi Sport dupa partida.