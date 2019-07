SEPSI 0-0 FCSB | "Tactica noastra a fost sa stam si sa asteptam. Lumea a plecat zambind de la stadion, asta e important!" Ce spune Csaba Laszlo dupa 0-0 cu FCSB

Antrenorul lui Sepsi, Csaba Laszlo, e multumit cu egalul obtinut in fata FCSB.

Csaba spune ca jucatorii sai au respectat planul facut inaintea partidei si anunta noi transferuri: Sepsi aduce atacant in urmatoarele zile. Alaturi de Dinamo, echipa din Sf. Gheorghe e singura care n-a marcat in acest sezon.

"Echipa a jucat ce trebuia sa joace in fata unui adversar care este mai tare. Tactica noastra a fost sa stam si sa asteptam. Daca aveam posibilitatea, am vrut sa mergem pe contraatac. Nu stiu daca a fost penalty pentru noi sau nu, nu am vazut. Daca nu a dat arbitrul, nu a dat.

Trebuie sa vorbim despre faptul ca echipa noastra a jucat asa cum trebuie. Nicu Carnat e un jucator foarte tanar, dar nu e atacant central. Daca ai un atacant central, trebuie sa dai goluri. Nicu e un jucator rapid, a facut o treaba buna, a aratat ceva. Trebuie sa fie putin mai bine daca vrea sa joace la nivelul asta. E tanar, poate sa invete.

Daca saptamana viitoare vin jucatorii cu care am discutat, atunci putem sa vorbim si despre goluri marcate de noi. Nimeni nu a vorbit despre play-off la noi. Daca jucam acolo, suntem fericiti. Trebuie sa avem o echipa asa cum trebuie. Suporterii au venit si au plecat zambind de la stadion. Asta e important. Am jucat doua meciuri, nu am luat goluri. E adevarat ca nici nu am marcat. Avem doua puncte. Primul meci cu Voluntari nu a fost asa usor, FCSB poate e cea mai buna echipa din campionat", a spus Csaba la Digisport.