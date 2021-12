Becali și-a stabilit următorul obiectiv de pe piața transferurilor! Jucătorul pentru care a făcut prima ofertă 

Roș-albaștrii vor să facă mutări importante și perioada de transferuri care va începe luna viitoare, astfel că Gigi Becali a făcut deja prima ofertă pentru jucătorul pe care a pus ochii de luni bune. Patronul FCSB-ului nu se dezice, astfel că merge pe aceeași linie de transfer a tinerilor jucători din Liga 1.

Principalul obiectiv al vicecampioanei României este David Miculescu, fotbalistul de 20 de ani al lui UTA Arad, iar finanțatorul a înaintat deja o ofertă către gruparea condusă de Laszlo Balint. Prima propunere a lui Becali este de 500 000 de euro, informează Fanatik.

Gigi Becali, refuzat o dată de UTA

În vară, patronul de la FCSB și-a exprimat dorința de a-l transfera pe Miculescu, punctând că a contactat deja conducerea din Arad pentru a-l aduce. Atunci, Gigi Becali s-a lovit de un refuz, oficialii arădeni nefiind dispuși să renunțe la tânărul jucător pentru o sumă mai mică de un milion de euro.

În momentul în care a confirmat interesul pentru Miculescu, patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că jucătorul mai are un an și jumătate de contract, la acea vreme, iar dacă UTA refuză propunerea sa, îl va lua oricum gratis.

„De unde l-ați ghicit? E și frumos... Așa l-am luat pe Man. Și pe Nedelcu la fel, doar că la el nu s-a legat. E frumos, înalt, are o aliură de fotbalist. De vreo șase luni - un an am vrut să-l iau, acum am acționat. El mai are încă un an jumătate contract. Dacă nu-l dau, o să-l iau gratis”, declara Gigi Becali în urmă cu jumătate de an la PRO X.

19 meciuri a jucat Miculescu pentru UTA Arad în acest sezon, timp în care a înscris 5 goluri. Jucătorul care evoluează pe poziția lui Florinel Coman este cotat la 400 000 de euro conform Transfermarkt, astfel că suma propusă de Gigi Becali depășește deja cota la care a fost analizat.