Ce avere au frații Ioan și Victor Becali: ”Au pământ lângă Gigi, ce case au...”

Ioan, cel mai mare dintre frații Becali, a dezvăluit în trecut că cei mai mulți bani i-a strâns din vânzările de jucători și afaceri. Chira dacă au o avere impresionantă, cei doi frați Becali nu se apropie de averea strânsă de vărul Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

Ce avere impresionantă au strâns frații Becali

”Cred că stau și ei pe 50-60 de milioane de euro, au pământ lângă Gigi Becali, ce case au... Am fost cu echipa națională în Italia și ce bani spărgea în urmă cu 27-28 de ani...

Giovanni niciodată nu a fost așa cu femeile, era cu jocurile, cu altceva. Se spărgeau 20-25.000 de dolari la o masă, la vremea aia cumpărai două vile”, a spus Dumitru Dragomir, pentru ProSport.

Patronul celor de la FCSB are o avere estimată la peste 350 de milioane de euro, potrivit Forbes.

„Gigi Becali are pământuri de cel puțin un miliard și jumătate acum. Păi, mă, nu știe nimeni, nici nu știu dacă am dreptul să spun. Are pădure și din subvenție poate să trăiască oriunde în lume fără să mai muncească el și copiii lui toată viața.

Are mii de hectare de pădure, fraților! Pe asta n-o știe nimeni! Nici eu nu știu dacă e bine să spun sau nu că se supără ăsta, vă dați seama.

Pământul lui Gigi costă acum 300 de euro metrul, sub 250 de euro nu se vinde. În doi-trei ani, se vinde cu 800 de euro. Din punctul meu de vedere, are peste două miliarde. Convingerea mea este că, dacă trăiește cinci mii de ani, nu poate să rămână fără bani”, a mai spus Dragomir, potrivit sursei citate.