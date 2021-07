EXCLUSIV | Gigi Becali a confirmat interesul pentru Miculescu: "De unde l-ați ghicit?" 

Gigi Becali a recunoscut, în direct la "Ora Exactă în Sport", interesul pentru Miculescu.

Zvonurile cu privire la interesul lui FCSB pentru David Miculescu au fost confirmate de Gigi Becali în cadrul unei intervenții pe care a avut-o în direct, la "Ora Exactă în Sport".

"De unde l-ați ghicit? E și frumos... Așa l-am luat pe Man. Și pe Nedelcu la fel, doar că la el nu s-a legat. E frumos, înalt, are o aliură de fotbalist. De vreo șase luni - un an am vrut să-l iau, acum am acționat. El mai are încă un an jumătate contract. Dacă nu-l dau, o să-l iau gratis.", a declarat Gigi Becali.

David Miculescu este jucător la UTA Arad, are 20 de ani și 1,90 m. Românul evoluează pe poziția de atacant și este cotat la 250.000 de euro. Este crescut de UTA Arad de la juniori, iar posibila sa mutare ar putea continua istoria transferurilor pe filiera UTA Arad, după Dennis Man. La FCSB a mai evoluat și un alt jucător crescut de UTA, Adi Petre.