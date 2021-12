Gigi Becali, sfătuit să cumpere un jucător de la rivală: ”Dacă nu îl vinde cu cinci milioane, să-mi ziceți ce vreți!”

Pe lista echipelor interesate de internaționalul român este și rivala FCSB. Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, îl sfătuiește pe Gigi Becali să-l transfere pe Sorescu la FCSB. ”Îl vinde cu cinci milioane”, spune, hotărât, Dragomir.

„Au un singur jucător de valoare. Unul singur, unul! Le dau eu 500 de mii de euro, dacă mi-l dau mie. Eu nu mă păcălesc la jucători. Sorescu ar merge titular și în campionatul Angliei, dar numai pe un sigur post. Numai fundaș dreapta. Are capacitate de efort ieșită din comun, are viteză, are forță în picioare.

Sorescu, pus de Dinamo pe lista de transferuri

Dacă îl dă cu 500 de mii, Becali mâine îl cumpără. Dau eu 500 de mii și îl dau lui Becali și dacă nu îl vinde cu 5 milioane, să îmi ziceți ce vreți. Dar una e să îl vinzi acum de la Dinamo și alta e să îl vinzi de la FCSB", a declarat Dumitru Dragomir, conform Playsport.

Rednic s-a săturat de comportamentul lui Sorescu și a decis să-l pună pe listă de transferuri pentru perioada de ”mercato” din această iarnă.

Internaționalul român poate fi cumpărat pentru 500.000 de euro, asta în condițiile în care, în vară, conducerea cerea aproximativ un milion de euro în schimbul său.

Șapte goluri a marcat în acest sezon fotbalistul cotat la 1,8 milioane de euro de site-urile de specialitate.