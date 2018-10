FCSB - Chiajna | "Nu s-a decis campionatul in aceasta seara!" Prima reactie a lui Dica dupa cosmarul de la Voluntari: cum a comentat scandarile fanilor

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Nicolae Dica nu face o tragedie din rezultatul cu Concordia Chiajna, chiar daca este prima infrangere pentru FCSB pe teren propriu in ultimii doi ani.

Antrenorul FCSB spune ca lupta la campionat nu s-a decis o data cu esecul de la Voluntari si a declarat ca nu s-a simtit vizat si deranjat de scandarile suporterilor care i-au cerut demisia la finalul partidei.

"Nu am reusit sa desfacem echipa adversa, sa fim mai rapizi in ultimii 25 de metri. Chiar daca ne-am creat cateva ocazii nu am reusit sa marcam si am primit acel gol pe contraatac. Nu ma intereseaza ce au strigat suporterii pentru ca stiu ce fac la echipa. Nu-mi caut alibi in jucatorii accidentati, cei care au intrat pe teren trebuiau sa dea totul si sa castigam meciul. De atatea meciuri jucam numai in deplasare, dar astea sunt conditiile. Lupta e stransa, nu s-a decis campionatul in aceasta seara", a declarat Nicolae Dica la finalul meciului.

