Becali RISCA TOT! Mutarea neasteptata care ii strica planurile lui Teja: "E vorba de orgoliu!" De ce REFUZA sa faca transferul

Mihai Teja a "mostenit" un punct slab al FCSB-ului de la Dica iar perioada de transferuri nu a rezolvat problema.

FCSB incearca sa castige primul titlu dupa 4 ani insa pleaca in a doua parte a sezonului cu un handicap important, de 6 puncte, fata de campioana en-titre, CFR Cluj. Cu un nou antrenor, Mihai Teja, si 3 achizitii in aceasta iarna, Florentin Matei, Adrian Stoian si Ioan Hora, FCSB are in continuare o problema majora: apararea.

Teja are doar 2 fundasi centrali de meserie, Mihai Balasa si Bogdan Planici, si ii mai poate folosi pe aceasta pozitie pe Marko Momcilovic si Lucian Filip. Ultimul dintre ei va fi titular in primul meci, cu Dunarea Calarasi, din cauza accidentarii lui Balasa. FCSB si-a asigurat deja serviciile lui Iulian Cristea pentru sezonul viitor, cand va veni liber de contract.

FCSB putea sa puna mana inca din aceasta iarna pe Cristea, insa Becali nu a dorit sa plateasca suma ceruta de Gaz Metan, 200.000 de euro. Becali a oferit 100.000 de euro si a refuzat sa pluseze, astfel ca Iulian Cristea a ramas la Medias. "Problema nu e legata de bani, ci de orgoliu. Gigi are impresia ca ceilalti profita de el, de aia nu vrea sa mai dea o suta de mii de euro pentru Cristea. Asta cu toate ca nu sunt bani multi. Spre exemplu, a incasat mai mult de atat in urma cu doar cateva ore, cand i-a lasat sa plece pe Jakolis si pe De Amorim. Dar a spus ca nu platim, deci nu platim! Sa speram ca nu se mai accidenteaza Balasa sau Planic" a povestit pentru Prosport un angajat de la FCSB.

Astfel, Gigi Becali pariaza pe actualul lot si pe noul antrenor, Mihai Teja. Totusi, Becali intentioneaza sa il aduca pe Iulian Cristea inainte de startul play-off-ului, cand vrea sa discute din nou cu cei de la Medias.