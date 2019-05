Becali i-a cerut explicatii lui Teja dupa ce a pierdut titlul al patrulea an consecutiv! Raspunsul antrenorului nu l-a multumit: "Normal ca am gresit ca l-am adus!"

FCSB a pierdut titlul pentru al patrulea sezon consecutiv.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

CFR Cluj a castigat al doilea titlu consecutiv dupa victoria cu 1-0 in fata Craiovei. FCSB a terminat sezonul pentru al patrulea an consecutiv pe locul secund.

Gigi Becali i-a cerut explicatii lui Mihai Teja pentru sezonul ratat si a recunoscut ca a gresit atunci cand l-a adus pe tanarul tehnician de la Gaz Metan.

"Pe mine nu ma intereseaza titlul. Banii mai intereseaza pe mine. Fotbalul este un joc, asa am ajuns sa gandesc. Un joc pe bani multi.

Daca suntem la 5 puncte distanta si nu am luat titlul, normal ca am gresit ca l-am ales pe Teja. Faptul ca am pierdut titlul cu o etapa inainte inseamna ca am gresit. La FCSB nu se poate fara titlu.

Teja mi-a spus ca asa a luat echipa, la puncte in spate. Pai ai luat-o, dar trebuia sa o duci in fata. El a pierdut cu ultimele trei clasate. Play-off-ul l-am inceput cu doua puncte in spate, acum sunt 5 Mihai. I-am cerut lui MM statistica. Din 18 puncte cu Chiajna, Voluntari si Calarasi noi am castigat 8. Nici jumatate. CFR a castigat 14 cu astea", a declarat Gigi Becali la DigiSport.

VEZI SI:



**Conditia lui Becali pentru numirea lui Sumudica si cati bani ofera pentru Ianis Hagi

Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube