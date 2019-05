Edi Iordanescu la FCSB?! Anuntul de ultima ora al lui Becali: "Ma gandesc la el" I-a facut deja echipa pentru sezonul viitor

Gigi Becali a anuntat ca Mihai Teja va pleca de la FCSB.

FCSB a terminat pe locul 2 in campionat, pentru al patrulea an la rand, iar Gigi Becali isi tine promisiunea si il demite pe Mihai Teja pentru ca nu a reusit sa-si indeplineasca obiectivul fixat atunci cand a fost numit antrenor la FCSB: castigarea campionatului.

Gigi Becali a vorbit despre principalul favorit la ocuparea bancii FCSB dupa plecarea lui Teja. Patronul FCSB a anuntat ca se gandeste la Edi Iordanescu.

Becali i-a facut deja jumatate de echipa lui Iordanescu. Daca ajunge la FCSB, el nu va avea voie sa-i lase pe dinafara pe Vlad (in poarta), Man, Tanase, Morutan si Coman.

"La ora asta nu stiu cine vine antrenor. Sa nu mai puneti sub semnul intrebarii ca daca vin antrenori straini. Vin doar romani. Scoteti-l pe Mangia. Si in maximum 2 ani echipa va fi 100% formata din jucatori romani. Mi-a intrat mie in cap asa. Nu vreau antrenori straini. Vreau sa ajut tara mea sa aiba performante.

Pana acum o ora nu stiam nimic. Dar acum o ora am vorbit la telefon cu niste persoane pe care le iubesc si cam sunt inclinat spre un antrenor. Doi din 10 suporteri daca zic nu, iese scandal. Vreau sa-l iau pe Sumudica, dar daca suporterii nu-l vor, nu pot sa-l iau. Nu fac impotriva lor, imi pare rau. Ma gandesc sa am succes cu o persoana care a adus Cupa Campionilor Europeni in Romania. Tot din sangele ala, ruda. Ma gandesc la Edi Iordanescu. Mi-au vorbit niste persoane foarte frumos despre el.

Pai ma mai bag eu la echipa? Eu ii zic asa: 'Ba, uite jucatorii astia ti-i dau!' Vlad, in poarta. E prima conditie. Vlad, titular. Pe urma ii zic asa: 'Man, Tanase, Morutan, Coman in teren'. Nu stiu ce faci, cum faci, esti antrenor, rezolva. Eu vreau sa promovez tinerii.

Ii zic: 'Asta e obiectivul tau, sa iei titlul cu jucatorii astia in teren! Nu il iei, nu poti, pa!' Ca vine Edi, ca vine oricine, cu astia joci si castigi. Asta e conditia mea! Hagi cum poate cu jucatorii aia tineri?", a spus Gigi Becali la DigiSport.

