Dupa Stoian si Matei, Becali a anuntat OFICIAL al 3-lea nume de jucator care e OUT de la FCSB: "Nu se pune problema sa ramana!"

Gigi Becali pregateste schimbari masive in lot vara asta!

Nu mai suporta inca un an in care sa rateze titlul. Patronul FCSB a anuntat numele primilor 3 fotbalisti care parasesc echipa. Alaturi de Matei si Stoian, trecuti pe linie moarta dupa numai cateva aparitii in tricoul FCSB, clubul renunta si la Raul Rusescu.

"Rusescu, Stoian si Matei sunt primii care vor pleca. Bine, ei sunt demult plecati. Nu s-a mai pus problema sa ramana. Ce sa mai fac cu ei?", a comentat Becali pentru Fanatik.

Dintre cei 3, Rusescu a jucat cel mai mult in acest sezon. Raul a prins 18 jocuri in campionat, insa doar 7 ca titular, si a marcat de 4 ori.