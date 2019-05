FCSB a anuntat oficial despartirea de Mihai Teja! Mesajul transmis fostului antrenor

Mihai Teja nu mai este oficial antrenorul FCSB.

FCSB a facut anuntul oficial al despartirii de Mihai Teja. Acesta va parasi echipa lui Gigi Becali dupa doar cinci luni petrecute pe banca.

In anuntul oficial este explicat o data in plus motivul incheierii contractului lui Teja cu FCSB, acela al neindeplinirii obiectivului stabilit la preluarea mandatului: castigarea campionatului.

"Multumim, Mihai Teja!

FCSB anunta incheierea contractului cu antrenorul Mihai Teja, care a pregatit echipa noastra in perioada ianuarie - mai 2019.

In aceasta perioada, tehnicianul bucurestean in varsta de 40 de ani a adunat 9 victorii, 5 rezultate de egalitate si o infrangere, insa a ratat obiectivul stabilit, de castigare a titlului.

FCSB ii multumeste pentru munca depusa si ii ureaza mult succes in continuare!", au scris cei de la FCSB.