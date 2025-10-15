Patronul roș-albaștrilor a povestit că a fost sunat de Lucescu înaintea meciului FCSB - Universitatea Craiova, câștigat de campioană cu 1-0, iar discuția dintre cei doi s-a transformat într-un pact... profitabil.



Becali dezvăluie o convenție secretă cu Mircea Lucescu: „Iau trei milioane de euro!”



Becali a explicat că, de atunci, a început să susțină echipa națională dintr-un motiv foarte clar: banii pe care îi poate încasa clubul său dacă România se califică la Mondial.



”M-am bucurat, normal, că așa am avut convenție cu el (n.r. Mircea Lucescu). El m-a sunat că se bucură pentru mine și i-am zis că atunci mă voi bucura și eu pentru el. Înainte de meciul cu Craiova, m-a sunat și mi-a zis: ’Sunt alături de tine că ai nevoie’.



I-am zis: ’De azi încolo și eu voi fi alături de tine’ și așa a fost. Dacă ne calificăm la Mondial, iau și eu vreo trei milioane. FIFA plătește vreo 500.000 de euro pentru fiecare jucător. Eu am vreo șase, deci vreo 3 milioane.



Sunt implicat acolo, acuma îi țin pumnii, că sunt milioane. Și el îmi ține pumnii, așa am convenit”, a spus Gigi Becali pentru PRO TV și Sport.ro.



Posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială din 2026

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu mai au două meciuri de disputat în preliminarii. Primul duel va fi cu Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie, deplasare), urmat de cel cu San Marino (18 noiembrie, acasă).

Rezultatele bune din această toamnă, în Nations League, le asigură românilor un loc la barajul pentru Cupa Mondială 2026, cu avantajul de a se afla într-o urnă favorabilă.

Deci, pe scurt și pe înțelesul tuturor, dacă România termină pe locul 3 în grupă, se va afla în urna a 4-a valorică și se va duela la baraj cu una dintre următoarele:

Italia

Turcia

Ucraina

Țara Galilor

Dacă România termină pe locul 2, se va afla în urna a 3-a, condiționat de victorie cu Bosnia și eventual golaveraj mai bun decât Austria și se va duela cu una dintre:

Polonia

Cehia

Ungaria

Scoția

Barajul va fi compus din semifinală și finală, ambele partide urmând să se joace în deplasare, indiferent de adversar.

Acesta rămâne ultimul obstacol pentru ca România să obțină calificarea la CM 2026, găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii.

Avem speranțe și un boost incredibil de energie! Cum arată calculele pentru calificarea la CM 2026



Ca să încheiem pe prima poziție în grupă, după victoria cu Austria, trebuie acum să le învingem și pe Bosnia și pe San Marino. Iar austriecii trebuie neapărat să se încurce cu Cipru și fie să piardă cu Bosnia, fie să facă egal.



Iar ca să terminăm grupa pe poziția secundă, România trebuie să producă aceleași rezultate ca în scenariul expus mai sus, Bosnia trebuie să piardă cu Austria, iar meciul bosniacilor cu Cipru nu mai are relevanță.

România a terminat pe primul loc grupa din urna valorică C în Nations League, motiv pentru care va beneficia și de participarea la barajul pentru accederea la Mondialul din 2026. Doar că, în semifinala barajului, tricolorii pot da peste titani precum Italia și Turcia (AICI TOATE DETALIILE).



Cum arată clasamentul Grupei H din preliminariile CM 2026



1. *Austria - 15 puncte

2. *Bosnia - 13 puncte

3. *România - 10 puncte

4. Cipru - 8 puncte

5. San Marino - 0 puncte



*Austria, Bosnia și România au un meci în minus față de Cipru și San Marino.

România, la barajul pentru CM 2026 | Am putea juca acasă semifinala



La barajul din martie vor participa 16 echipe, împărțite în 4 urne valorice. În cazul în care termină pe locul 2 în grupa preliminară, România se va afla fie în urna a treia (ar juca semifinala în deplasare), fie în a doua (ar juca semifinala acasă).



Conform Football Meets Data, cu câteva runde înainte de finalul preliminariilor, urnele valorice pentru baraj arată astfel:



Urna 1: Italia (coeficient 1712), Turcia (1562), Ucraina (1551), Țara Galilor (1527)

Urna 2: Polonia (1524), Scoția (1504), Ungaria (1499), Cehia (1485)

Urna 3: România (1480), Slovacia (1476), Slovenia (1458), Albania (1396)

(1480), Slovacia (1476), Slovenia (1458), Albania (1396) Urna 4 (ruta Nations League): Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nold, Moldova

Diferența de coeficient față de echipele din urna a doua este una foarte mică, astfel că România poate spera la un salt important, în funcție de rezultatele sale și ale adversarelor. Urna a doua ar veni cu avantajul semifinalei pe teren propriu.



În semifinalele barajului (manșă unică, 26 martie), echipele din urna 1 primesc vizita celor din urna 4, iar cele din urna 2 joacă acasă împotriva celor din urna 3. Finalele sunt programate pe 31 martie, tot în manșă unică, iar gazdele vor fi stabilite prin tragere la sorți.



Dacă termină sub Austria și Bosnia în preliminarii, România este sigură că se va afla în urna a patra valorică.

