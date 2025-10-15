Totul a plecat după ce Adrian Bumbescu l-a acuzat pe finanțatorul campioanei României că, pe vremea când încă nu apăruse scindarea FCSB – CSA Steaua București, și era angajat al clubului patronat de Becali, era plătit ”la negru”.

Lăcătuș a intervenit după ce Becali a dezvăluit că îl plătea ”la negru”

Concret, în contractul de muncă, era trecut salariul mediu, însă Gigi Becali le plătea sume mari ”la negru”, totul pentru a scăpa de taxe.

Patronul de la FCSB a recunoscut acest lucru și a mărturisit că a procedat în acest fel și cu Marius Lăcătuș, prezent și el la emisiunea Fotbal Club de la Digisport. Când a auzit ce a spus Becali, Lăcătuș a intervenit, iar între cei doi s-a legat un dialog în contradictoriu.

Gigi Becali: ”Da, așa este, avea salariul mediu pe economie. Eu le dădeam banii în mână. Salariul îl dădeam în mână. Ce, lui Marius nu îi dădeam așa?”

Marius Lăcătuș: ”Ce anume? Ce îmi dădeai mie tot așa?”

Gigi Becali: ”Nu mai știu, nu îți dădeam banii în mână?”

Marius Lăcătuș: ”Eu semnam un ștat de plată!”

Gigi Becali: ”Păi semnai ștat de plată pe 500 de euro, probabil!”

Marius Lăcătuș: ”Nu, nu, nu, nu, în niciun caz pe 500 de euro!”

Gigi Becali: ”Pe 1000!”

Marius Lăcătuș: ”Nu e adevărat!”

Gigi Becali: ”Băi, Mariuse, să o dăm pe față, ce contează acum?”

Marius Lăcătuș: ”Eu o dau pe față, nu e nicio problemă, că tocmai asta e, că am fost un prost, dacă vrei să mergem până la capăt! Am fost un prost, pentru că am crezut în tine, în momentul când m-am întors la Steaua atunci, că ai zis că o să facem contractul. Ai zis ’Lasă că găsesc o variantă să facem contractul!’. După două luni, eu am plecat și am plecat fără bani, domnul Becali!”

Gigi Becali: ”Tu știi, eu nu știu, băi Marius, tu știi mai bine!”

Marius Lăcătuș: ”Aa, acum nu mai știi!”

Gigi Becali: ”Tu știi dacă am făcut sau nu, eu nu știu, e posibil să ai contract. Bumbescu zice: ’Domn-le, dădea banii la negru!’. E adevărat! Cu tine nu știu. Dacă zici că ți-am dat la negru, e adevărat, dacă zici că nu ți-am dat, înseamnă că e adevărat.”

Marius Lăcătuș: ”Tu chiar nu-ți aduci aminte discuția pe care am avut-o când am plecat, când ți-am zis că îmi ești dator cu salariile pe două luni?”

Gigi Becali: ”Nu știu, mă, Marius!”

Marius Lăcătuș: ”Bine, mai uităm, așa e!”

