Gazda ceremoniei a fost Patrick Vieira, fostul mare internațional francez și actualul antrenor de la Genoa, echipa patronată de românul Dan Șucu.



Trofeul, care recompensează cel mai bun jucător european sub 21 de ani, este acordat anual de un juriu format din jurnaliști ai principalelor publicații de pe continent.



Selecția finală a fost realizată pe baza Golden Boy Index, un algoritm dezvoltat de Football Benchmark, ce ține cont de performanțe sportive, minute jucate și nivelul clubului, plus un coeficient bazat pe rezultate internaționale și europene.



Gata, avem lista Golden Boy 2025! Cine e marele favorit



Cum Lamine Yamal, câștigătorul ediției 2024, nu poate repeta trofeul, locul său în fruntea ierarhiei a fost preluat de Desire Doue de la Paris Saint-Germain, cotat drept principal favorit la titlu.



Pe lista finaliștilor se mai regăsesc nume uriașe din generația nouă precum Warren Zaire-Emery, Arda Guler, Kenan Yildiz, Leny Yoro, Archie Gray sau Estevao.



Cum arată lista Golden Boy 2025:



Pau Cubarsi (FC Barcelona)



Desire Doue (Paris Saint-Germain)



Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)



Senny Mayulu (Paris Saint-Germain)



Myles Lewis-Skelly (Arsenal)



Ethan Nwaneri (Arsenal)



Archie Gray (Tottenham)



Lucas Bergvall (Tottenham)



Arda Guler (Real Madrid)



Dean Huijsen (Real Madrid)



Franco Mastantuono (Real Madrid)



Kenan Yildiz (Juventus)



Jorell Hato (Ajax)



Geovany Quenda (Sporting CP)



Victor Froholdt (Porto)



Rodrigo Mora (Porto)



Giovanni Leoni (Liverpool)



Francesco Pio Esposito (Inter)



Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)



Leny Yoro (Manchester United)



Estevao (Chelsea)



Nico O’Reilly (Manchester City)



Aleksandar Stankovic (Club Brugge)



Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)



Mamadou Sarr (RC Strasbourg)



Câștigătorul va fi anunțat la Torino, la începutul lunii decembrie, în cadrul galei Golden Boy, unde va fi desemnat succesorul lui Lamine Yamal.

