Tricolorii au primit vizita selecționatei lui Ralf Rangnick duminică seară, la București, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Virgil Ghiță a înscris în minutul 90+5 și a creat delir pe Arena Națională.



După un meci în care reprezentativa lui Mircea Lucescu și-a creat ocazii după ocazii, a venit și golul. Odată cu el, au crescut și șansele la accederea prin intermediul preliminariilor la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

”Rămâneți la națională?” Mircea Lucescu, întrebat frontal după victoria cu Austria. A explicat totul fără ocolișuri

Mircea Lucescu a vorbit la flash-interviu despre elevii săi, pe care i-a lăudat, dar și despre situația sa. Înainte de confruntarea cu Austria, selecționerul a spus că meciul de duminică ar fi putut fi ultimul la echipa națională.

Acum însă, ”Il Luce” a dezvăluit că dacă nu va obține calificarea la CM 2026 prin intermediul preliminariilor, atunci o să lase pe altcineva la cârma naționalei care să reprezinte selecționata la baraj.

”Au dat totul în teren. Au făcut exact ce am cerut. Să trecem de la un comportament emoțional, la unul rațional. Aici am introdus inteligența și cunoașterea lucrurilor. În spatele lor s-au adăugat agresivitatea, atitudinea, ajutorul între ei, comunicarea fantastică. Aici a venit în momentul în care ei au știut ce trebuie să facă pe teren. Au blocat mingiile lungi cât au putut, au anticipat mișcările adversarului. La fel ca la Viena. Am pregătit lucruri foarte bune în această perioadă. Au dat roade.

Golul l-am construit. Cu Ianis, cu Man, cu dribbling-ul lui, cu șut în fața porții. Cu respingere și, din nou, cu centrare pe partea opusă. Ei le știau foarte bine. Că austriecii ies la pressing și pierd poziția în teren. Acolo a apărut Ghiță, extraordinar! Știam că e un jucător foarte bun, a marcat goluri pe oriunde a jucat. Știa unde să fie și cum să rezolve faza.

Sigur, e un rezultat foarte bun. Încă o dată, nu rezultatul, cât jocul mă mulțumește foarte mult. Duelurile pe care le pierdeam... În Cipru am avut un raport rușinos la dueluri. De data asta am câștigat toate duelurile la mijlocul terenului.

Și Dragomir, și Marius Marin, și Ianis, care și-a luat rolul în serios de căpitan al echipei naționale, s-a bătut, s-a luptat, a fost inteligent, s-a luptat cu adversarul ca un adevărat căpitan. Sunt mulțumit de jucători. Apărarea a fost perfectă. Portarul a fost calm, liniștit. Bîrligea a făcut o demonstrație de forță în atac.

Victoria e importantă dacă aduce o altă victorie.



Victoria vă dă un moral bun să rămâneți pe bancă? Nu știu, o să vedem și asta. Eu am încercat doar să-mi fac datoria. În toată perioada asta. După, vom vedea. Eu am promis că dacă nu obțin calificarea, las pe altcineva la baraj. Până atunci, construiesc o echipă de baraj”, a spus Lucescu la antena.

