Tanase, mai motivat ca niciodata sa faca SPECTACOL la nationala: "Te ajuta pentru un transfer!" Ce spune despre schimbarile facute de Radoi

Florin Tanase (25 ani) a fost convocat de Mirel Radoi la nationala in urma prestatiilor sale bune de la echipa de club. Capitanul FCSB-ului este golgheter in Liga 1, la egalitate cu Dennis Man, cu 9 goluri reusite in acest sezon.

Tanase a vorbit despre convocarea la nationala, schimbarile facute de Mirel Radoi, dar si despre sansele la un transfer important pe care un jucator le are daca joaca pentru echipa nationala.

"Ieri am avut un antrenament usor, de refacere. Mi se pare ca e o atmosfera buna, pe majoritatea ii cunosteam. Se simte dorinta de a castiga. Parerea mea e ca nu conteaza numarul selectiilor, cand vii la nationala trebuie sa vii montat 100%, concentrat si sa dai totul la fiecare meci. Sunt milioane de suporteri care asteapta rezultate foarte bune.



Fiind jucator ofensiv, eu vad cu ochi buni schimbarea, dar dupa parerea mea trebuie sa existe un echilibru, bineinteles, in functie de adversarul intalnit.



Este evident ca imi doresc sa inscriu goluri, sa dau pase de gol si sa obtinem 3 victorii, ar fi extraordinar, dar nu este obligatoriu sa marchez. Mi-as dori mult mai mult ca echipa sa castige meciurile.

Meciurile la echipa nationala te ajuta mult pentru un transfer in strainatate, sunt meciuri europene, avem exemple de jucatori ajutati de prezenta la nationala.



Ca nationala imi place Franta si ca echipa de club, in momentul asta, ca stil de joc imi place Chelsea, joaca foarte ofensiv cu Lampard.

La Viitorul am fost foarte eficient ca extrema, dar cel mai eficient ma simt mijlocas ofensiv.

Imi place forte mult cum conduce o partida Ovidiu Hategan, Cristi Balaj imi placea, l-am prins spre sfarsitul carierei si Alexandru Tudor", a spus Florin Tanase.