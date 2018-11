ULTIMA ORA | "Semneaza pe un an si jumatate". Rednic confirma mutarea lui Tade, fost golgheter al Ligii I, trecut si pe la FCSB

Mircea Rednic incepe sa isi contureze lotul asa cum isi doreste si asa cum a anuntat inca din momentul in care a venit la Dinamo.

UPDATE | Mircea Rednic a confirmat intelegerea cu Tade.

"A facut vizita medicala in aceasta dimineata, semneaza acum un contract valabil pe un an si jumatate", a spus Rednic pentru ProSport.

Noua mutare a lui Rednic este Tade. Atacantul in varsta de 32 de ani a ajuns in aceasta dimineata in Romania si a efectuat deja vizita medicala, informeaza GazetaSporturilor. Jucatorul urmeaza sa mearga la sediul clubului pentru a semna contractul.

Tade este in acest moment jucator liber de contract. Tade a fost adus la CFR Cluj, prima sa experienta din Romania, tot de Mircea Rednic. A marcat 23 de goluri in 57 de meciuri si a devenit golgheter-ul Romaniei. A fost transferat de FCSB, insa a nu a rezistat prea mult: 7 goluri in 37 de partide sunt cifrele lui Tade la echipa lui Becali.