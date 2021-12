Becali, anunț despre jucătorii de la FCSB de care ar vrea să scape

S-a zvonit că patronul celor de la FCSB nu îi mai dorea pe Keșeru și Budescu la echipă, chiar dacă sunt doi dintre cei mai experimentați jucători din lot. Evoluțiile acestora nu l-ar fi impresionat pe omul cu banii de la vicecampioana României.

Gigi Becali, despre Keșeru și Budescu

Aceștia mai au contract până în vară, iar Becali a spus că nu va renunța la cei doi până atunci, evitând să menționeze, însă, ce se va întâmpla cu ei din sezonul următor.

”Nu ştiu despre Keşeru şi Budescu. Sunt fotbalişti la FCSB. Nu pleacă de la FCSB. Băiatul are contract, restul sunt invenţii. Nu am eu treabă, eu fac contract cu omul şi îl respect. Dacă este unul prea slab, cum au fost, am scăpat de ei”, a declarat Gigi Becali pentru AS.ro.

Toni Petrea spune că se bazează în continuare pe Constantin Budescu și a dezvăluit motivul pentru care nu l-a folosit în duelul cu UTA.

"Budescu nu a mai intrat în această seară. Am avut acel gol primit, am reușit să marcăm, am zis să închidem jocul și am băgat doi mijlocași centrali. E frustrant, să câștigi atâtea jocuri și să nu pierzi, și să ai diferența asta de puncte. Nu e chiar plăcut.

Sezonul trecut a fost mult mai echilibrat, pe noi trebuie să ne intereseze fiecare joc în parte și poate să reușim să ne apropiem de primul loc”, a spus Toni Petrea.