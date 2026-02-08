FCSB s-a impus cu 4-1 în fața lui Oțelul, într-un meci din runda 26 din Superliga, care s-a jucat la Galați.

Pentru echipa campioană au marcat Daniel Bîrligea (31', 43'), Darius Olaru (66') și Florin Tănase (79'), în timp ce de la Oțelul a înscris Zhelev (25').

Ce a spus Daniel Bîrligea după ce l-a pedepsit Gigi Becali

Daniel Bîrligea a marcat o „dublă” în partida cu Oțelul, iar prin golurile sale a adus-o pe FCSB în avantaj la pauză, după ce a fost condusă cu 1-0.

Gigi Becali îl pedepsise pe atacantul adus de la CFR Cluj și a rămas pe bancă în meciul cu FC Botoșani.

Bîrligea a fost întrebat despre felul în care a primit această mustrare și nu a ezitat să răspundă.

„Cred că era un meci vital și pentru noi și pentru ei. A fost greu la început, că au intrat motivați, cu atitudine, dar am reacționat foarte bine. Sunt mândru de toți colegii.

Nu contează cine dă goluri, poate să dea și Târnovanu de pe bancă. Important e să aducem cele trei puncte și să intrăm în play-off. Cu siguranță suntem mai aproape, fiecare își dorește să intre în play-off, că acolo se vor da bătăliile.

(n.r. te-a pedepsit patronul, a funcționat pedeapsa? Cum ai simțit acest lucru?) Am simțit-o pur și simplu stând acasă, gândindu-mă la familie. Eram concentrat să dau 100% pe teren. Da, nu cred că a fost pedeapsa soluția, a venit de la mine și de la persoanele care-mi sunt aproape.

Cred că sunt două meciuri foarte grele (n.r.cu Universitatea Craiova, cupă și campionat), foarte importante ambele. O să vină multă lume, vor fi două meciuri de play-off”, a declarat Daniel Bîrligea.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe poziția a opta din Superliga și se află la doar două puncte de ultimul loc ce duce în play-off.