Dinamo - Univ. Craiova, de la 20:00. Echipe probabile + cotele la pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom 

Dinamo - Univ. Craiova, derby-ul etapei. Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom.

Derby-ul etapei numărul 26, se dispută azi, pe Arena Națională, de la ora 20:00. Dinamo, ocupanta locului al 3-lea, cu 48 de puncte, primește vizita Craiovei, liderul la zi al Superligii, echipă care a acumulat 49 de puncte până în acest moment.

În tur, pe Oblemenco, partida s-a terminat nedecisă, dar cu patru goluri, scor 2-2. Au marcat atunci pentru olteni Teles si Badelj, iar pentru dinamoviști Musi și Pop. 

Dinamo - Universitatea Craiova | Echipe probabile

  • Dinamo (4-3-3): Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Mărginean, Gnahore - Armstrong, Soro, Musi
  • Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, D. Matei, Cicâldău, Mekvashbili, Bancu - Baiaram, Nsimba

Dinamo are a doua apărare din Superligă după Botoșani, cu 22 de goluri primite. Craiova are cel mai bun atac, cu 45 de reușite. Casele de pariuri o dau favorită la victorie pe Dinamo, cu o cotă de 2.25, în timp ce Universitatea are o cotă de 3.65 pentru un eventual succes. 

Dinamo - Universitatea Craiova | Cote pariuri

În ultimele 10 partide directe, Craiova o conduce pe Dinamo cu 7-1! 

Este prima oară când cei doi tehnicieni, Filipe Coelho și Zeljiko Kopic, se întâlnesc într-un meci direct. 

Se anunță peste 20.000 de oameni pe Arena Națională, clubul gazdă anunțând pe Facebook că până ieri erau vândute în jur de 14.000 de bilete. 

Istvan Kovacs este delegat la partida de diseară, arbitrul care acordă în medie 5,31 cartonașe galbene pe meci, și 0,30 roșii. 

Sugestia Sport.ro:

Șansă dublă 1X

