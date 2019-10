Becali a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Dica dupa despartirea de FC Arges! "Stiti ce mi-a spus?!" Dezvaluire de ULTIMA ORA a antrenorului

Nicolae Dica s-a despartit de FC Arges. El spune ca "a fost ca un ghimpe pentru conducere".

Nicolae Dica s-a despartit de divizionara de liga a doua FC Arges. El spune ca in momentul semnarii contractului s-a angajat sa construiasca o echipa, avand ca termen pentru ajungerea in Liga 1 anul 2022. Dupa semnarea contractului, Dica spune ca oamenii din conducere i-au cerut promovarea imediata.

Nicolae Dica: "Domnul Becali m-a sunat aseara! Dansul a vrut sa-mi plateasca clauza"

Nicolae Dica a dezvaluit ca a discutat cu Gigi Becali dupa despartirea de FC Arges. Discutia a fost una amicala. Becali i-a reamintit ca a refuzat sa se intoarca la FCSB in urma cu doua luni. "Imi asum, din greseli invatam", spune Nicolae Dica acum.

"Chiar aseara m-a sunat domnul Becali si a facut o gluma asa cu mine. Dansul a vrut sa imi plateasca clauza, dar eu am vrut sa raman la FC Arges. Am vrut sa fac lucruri frumoase acolo. Eu aveam un plan pe 3 ani aici, voiam sa fac o echipa competitiva si sa promovez. Noi vorbisem ceva, apoi s-au schimbat. Le-am spus ca nu pot garanta promovarea inca din primul an.



Au vrut sa-l indeparteze pe omul care a adus echipa asta in liga a doua, care a adus oameni la centrul de juniori, care a incercat sa faca lucruri. Dar lucrurile astea sunt prea minore pentru unii. Insa eu cred ca las ceva in urma, las niste tineri de perspectiva si o echipa buna.

Cred ca sanse pentru promovare sunt, dar trebuie sa ne uitam la loturile celorlalte echipe. Noi atat am putut sa aducem, nu ne-am permis altceva. Cei din conducere stiu foarte bine. Eu inca am in telefon mesajele de la jucatorii cu care am negociat...

Domnul Becali m-a sunat si mi-a spus: "Ce faci, tata, cu proiectul tau?!". I-am spus ca se intampla in viata si ca trebuie sa invatam din fiecare lucru.

La FCSB am stiut dinainte. Am semnat pe un an si mi s-a pus un obiectiv. La FC Arges am discutat dinainte pentru 3 ani. Eu le-am spus de atunci! Le-am zis ca daca au un antrenor care le poate garanta promovarea din primul an, sa-l ia pe el. Mi-au zis ca nu e cazul, ca vor cu mine.

Cat timp echipa are rezultate, inseamna ca antrenorul face lucruri bune. Iar de la venirea lui Bogdan Arges Vintila, FCSB a obtinut rezultate bune, echipa s-a schimbat.

Nu voi sta pe bara, sper sa reusesc cat mai repede sa imi gasesc echipa. Am avut aseara niste discutii, dar era cam tarziu. Mie imi pare rau ca am refuzat o oferta cu 4-5 zile inaintea meciului cu Timisoara. Si acum 3 saptamani una din Grecia", a spus Dica la Digi.