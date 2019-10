Danciulescu s-a dus la salonul de tatuaje dupa derby-ul lui Dinamo cu FCSB! Ce si-a desenat fostul atacant: "Nici eu nu mai stiu cate am!" VIDEO

Cel mai tatuat dinamovist e unul dintre sefi. Dupa derbyul cu FCSB, Danciulescu si-a facut un tatuaj nou.

Ionel Danciulescu si-a tatuat un fotbalist. Pe primul si l-a facut la inceputul carierei.

"Cand am plecat eu de la Slatina... mi-am tatuat blocurile, ca ne jucam fotbal in spatele blocului. Aici am un razboinic cu D, de la Danciu, Diana, Dinamo. O am tatuata si pe fata mea. Aici aveam un craniu si o reprezinta tot pe Diana, aici Corbul, pentru ca mie mi se pune asa! Si mai am un lup", a spus Danciulescu.

Ionel Danciulescu nici nu mai stie cate tatuaje are.

"Aoleu, nici nu mai stiu de cate ori am venit aici, la salon", a mai spu sel.



Danciulescu nu-l bate pe Ramos. Capitanul Realului are 42 de tatuaje. El i-a socat pe fani: au disparut toate tatuajele de pe spate. Totul face parte dintr-o companie publicitara.