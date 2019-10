"E ca Del Piero! Face fenta pe stanga si pleaca in dreapta!" Becali, indreptatit sa viseze la 20.000.000 pentru Coman? Unul dintre cei mai mari dinamovisti crede ca da

Cornel Dinu il compara pe Florinel Coman cu Alessandro Del Piero.

Cornel Dinu, unul dintre cei mai mari dinamovisti, o voce critica in fotbalul romanesc, are un preferat la FCSB. "Mister" este de parere ca Florinel Coman a inceput sa semene cu Alessandro Del Piero!

Fotbalist evaluat de Gigi Becali la 20.000.000 euro, Coman traverseaza o forma buna. El a marcat si in derby-ul FCSB 1-1 Dinamo.

"Se vede o crestere in siguranta posesiei si in patrundere. Si siguranta pe fenta aia pe care o face, ca pleaca in stanga, pleaca in dreapta si mai da si cu interiorul, ca Del Piero. Deci e in crestere. Jos palaria!", a spus Dinu la Telekom.

Becali: "Coman nu e Mbappe! E Neymar!"

Gigi Becali spune ca va incepe negocierile pentru Florinel Coman de la 20.000.000 euro.

"Daca joaca Florinel nu ai cum sa pierzi vreun meci. Inventeaza o pasa, da gol. Nu e Mbappe, e Neymar. Asa vad eu driblingul ala al lui finut, dribling de sarpe", a spus Becali la PRO X.



3.500.000 euro este cota de piata a lui Florinel Coman, potrivit transfermarkt.de

20.000.000 euro cere Becali in schimbul lui Coman

"Daca mai da un gol-doua la echipa nationala, mai punem 10.000.000 la cota lui Coman" - Gigi Becali