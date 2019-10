Romania, te iubesc! Vasile Mogos, surpriza de la nationala, n-a dormit in prima sa noapte la lot: "E un vis sa fiu aici! Acum vreau si in Serie A!" VIDEO

Surpriza lui Contra pentru meciurile cu Feroe si Norvegia a crescut in Italia de la 6 ani si e obligat de tatal lui sa vorbeasca in romana.

Vasile Mogos ii multumeste tatalui sau ca n-a uitat romana. Tatal lui Mogos a suferit un accident in Italia.

"Pentru mine e mai greu pentru ca sunt cu toti fotbalistii italieni. Nu mai am pe nimeni cu care sa vorbesc in limba romana si atunci vobresc cu tata, cu mama si cu fratii mei", spune Mogos.

Fundasul lui Cremonese n-a dormit de emotii inainte sa ajunga in cantonamentul nationalei. Sala de forta il omoara.



"Nu-mi place deloc sa fac sala, zero! Chiar nu-mi place, dar m-a ajutat Dumnezeu cu un fizic puternic. Insa trebuie sa te mentii, pentru ca esti profesionist. Sunt un jucator care are fizic, care stie sa dea bine cu capul, sunt bun si la fuga", mai spune Mogos.

Noul obiectiv al lui Vasile Mogos este sa se transfere in Serie A.

"Obiectivul meu e sa ajung in Serie A, sper sa fie anul asta! Doamne ajuta", mai spune fundasul.