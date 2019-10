De ce nu il da afara Niculae pe Dan Alexa de la Astra! 300.000 de euro sunt la mijloc! Patronul fostei campioane a izbucnit aseara: "Nu stie sa faca echipa!"

Din articol De ce nu il da Niculae afara pe Alexa

Ioan Niculae, patronul Astrei, a avut o izbucnire la adresa lui Dan Alexa dupa egalul de aseara cu Hermannstadt, scor 0-0. "Alexa nu stie sa faca echipa! Nu eu! Sa plece singur", a spus acesta.

Ioan Niculae i-a cerut lui Dan Alexa sa plece de pe banca Astrei dupa 0-0 cu Hermannstadt. Fosta campioana nu a avut chiar un parcurs slab in acest sezon, aflandu-se pe locul 7, la egalitate cu FC Botosani (locul 6), insa patronul echipei giurgiuvene nu este multumit de jocul echipei.

Dupa 0-0 cu Hermannstadt, Ioan Niculae a avut o iesire nervoasa. In timp ce parasea stadionul Marin Anastasovici, Niculae a spus: "Alexa nu stie sa faca echipa! Nu eu! Sa plece singur".

De ce nu il da Niculae afara pe Alexa

Potrivit publicatiei Fanatik, Dan Alexa ramane in continuare antrenorul Astrei pentru ca la mijloc sunt 300.000 de euro. Sursa citata scrie ca Ioan Niculae a imprumutat 300.000 euro de la Anamaria Prodan, impresarul lui Dan Alexa, si nu vrea sa strice relatiile pe care le are cu aceasta. Niculae intentioneaza sa ii dea inapoi banii Anamariei Prodan in momentul in care Astra va incasa o noua transa din drepturile TV.

Sursa citata mai noteaza ca Alexa are o clauza de reziliere in valoare de 125.000 euro, iar Niculae nu-si permite sa arunce cu banii.

Dan Alexa le-a invins in acest sezon pe CFR, FCSB si Dinamo.