FCSB a ajuns la Zagreb! Imagini de la sosirea fotbaliștilor la hotel

FCSB a ajuns la Zagreb! Imagini de la sosirea fotbaliștilor la hotel Europa League
Dinamo Zagreb - FCSB e mâine seară de la 22:00.

FCSBDinamo ZagrebEuropa League
Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Maksimir” în etapa cu numărul 7 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

FCSB a ajuns la Zagreb! Imagini de la sosirea fotbaliștilor la hotel

Sursă Foto: Corespondenți Pro TV

FCSB a ajuns miercuri după-amiază la Zagreb și s-a cazat la Le Premier, un hotel de 5 stele din mijlocul orașului, care se află la 15 minute de mers cu mașina de stadionul echipei croate Dinamo.

Roș-albaștrii sunt cazați, în fapt, într-un palat din secolul 20 transformat în hotel. Două dube de poliție au însoțit autocarul lui FCSB spre Le Premier.

FCSB și Dinamo Zagreb s-a întâlnit ultima dată în urmă cu 10 ani, într-un amical din vara lui 2016, când ambele grupări au remizat, scor 0-0.

Patru fețe noi! Cum va arăta FCSB în meciul cu Dinamo Zagreb

Față de meciul pierdut la Mioveni, sunt așteptate mai multe schimbări în primul „11”. Radunovic va reveni pe postul de fundaș stânga, în timp ce cuplul de fundași centrali va fi format din Dawa și Graovac, acesta din urmă fiind suspendat în campionat. La mijlocul terenului, Lixandru va reveni pe poziția de închizător, în locul lui Vlad Chiricheș, iar Miculescu este favorit să înceapă titular în banda dreaptă, în detrimentul lui Marius Toma, anunță GSP.

  • Echipa probabilă FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

În schimb, Andre Duarte și Ofri Arad, transferați în această iarnă, nu au drept de joc. Regulamentul UEFA permite modificarea listei abia după încheierea fazei ligii, astfel că cei doi pot fi folosiți doar dacă FCSB se califică mai departe.

După șase etape, FCSB ocupă locul 27, cu șase puncte, la unul singur de poziția 24, ultima care asigură accesul în play-off-ul pentru optimi.

