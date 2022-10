Acuzele de hărțuire sexuală aduse la adresa lui Devis Mangia de Răzvan Popa de la Universitatea Craiova (”S-a masturbat în fața lui”, conform mamei jucătorului) și de cei doi fotbaliști de la naționala Maltei nu sunt primele din cariera antrenorului italian, în prezent încă selecționer al reprezentativei malteze, care, pe când antrena la Ascoli, a avut o problemă similară.

Atunci, tehnicianul a luat decizia de a părăsi Italia, semnând la scurt timp cu Universitatea Craiova!

A condus echipa din Bănie între 2017 și 2019, câștigând Cupa României în 2018. Plecarea de la Craiova lui Mihai Rotaru a fost oficializată pe 15 aprilie 2019, iar mesajul italianului încă este postat pe site-ul oficial al clubului.

Mesajul lui Devis Mangia la despărțirea de Universitatea Craiova, postat pe site-ul clubului

”Multumesc Stiinta! Multumesc este prima vorba ce am invatat in Romania si eu cred ce la mai importante. Multumesc to the owner, multumesc conducere, multumesc toti angajati clubului, o adevarata familia pentru mine; multumesc staff technic, multumesc staff medical, multumesc toti jocatori, it was a really pleasure to train everybody; multumesc “Grande” Gica, Cristescu, Costel, Florentina, Mihaela si Irinel si clar multumesc toti suporteri Stiintei. Continuate sa luptate impreuna pentru Stiinta! Forza Stiinta!

Devis Mangia”, astfel arată mesajul de adio al lui Mangia, postat pe site-ul oficial al clubului Universitatea Craiova și preluat aici fără vreo modificare.

Foto: Universitatea Craiova