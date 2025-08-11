Ialomițenii au produs surpriza în Ghencea și au plecat cu toate cele trei puncte, grație reușitei semnate de Raul Rotund în minutul 19.



În partea secundă, campioana României a forțat golul egalizator. A avut mai multe ocazii, dar nu a reușit să înscrie și a ajuns la a treia înfrângere la rând în campionat.



Gigi Becali: ”Am ajuns la concluzia asta”



După ce l-a făcut praf pe Mihai Lixandru, titularizat și schimbat la pauză, Gigi Becali a lăsat de înțeles că va merge pe mâna lui Vlad Chiricheș pentru postul de mijlocaș defensiv în următoarele partide.



„Până la urmă, am ajuns la concluzia că Chiricheș, așa cum este el, cum nu este, dacă n-ai pe cineva acolo în centru care să dirijeze jocul... tot Chiricheș este fotbalistul cu care trebuie să joci”, a spus Becali, la Prima Sport.



Fundaș central de meserie și improvizat pe postul de mijlocaș defensiv la FCSB, Chiricheș (35 de ani) a fost rezervă în meciul cu Unirea Slobozia.



Decizia patronului de la FCSB de a-l reintroduce pe internaționalul român în formula de start vine la doar câteva zile după ce acesta a spus că e ”prea lent”. Becali a vrut să-i dea o șansă lui Lixandru, ”chinuit” de o accidentare grea în sezonul trecut, dar prestațiile sale nu s-au ridicat, nici de această dată, la nivelul așteptărilor.



FCSB, în picaj liber după înfrângerea cu Slobozia



În urma acestei înfrângeri cu Unirea Slobozia, FCSB a ajuns pe locul 12 în Liga 1. Campioana are numai patru puncte, după primele cinci etape disputate. Din sezonul 2019/2020 nu a mai avut FCSB un start atât de slab în campionat.



După această partidă, FCSB se pregătește pentru returul cu Drita, programat joi, de la ora 21:00, EXCLUSIV pe VOYO!

