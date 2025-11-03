Moldovenii puteau pleca însă cu toate cele trei puncte, dar Zoran Mitrov a ratat un penalty în minutul 79.



Fostul internațional Basarab Panduru l-a indicat pe Mitrov drept principalul responsabil pentru acest semieșec, criticând dur execuția acestuia de la punctul cu var.



"Ai dat tare la un mtru de centrul porții"



Fostul internațional nu a avut milă de jucătorul Botoșaniului și a taxat modul în care acesta a irosit lovitura de pedeapsă.



"Nu e vorba de rău, de nerău, am spus că nu e bine. Mi se pare că mai rău de atât nu poți să tragi. Ai dat tare la un metru de centrul porții, mai slab de atât nu mai poți", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.



Schimbat imediat după ratare



Panduru a fost intrigat și de decizia antrenorului Leo Grozavu, care l-a înlocuit pe Mitrov la doar două minute după ce acesta a ratat penalty-ul.



"Interesant este de ce este schimbare la un minut de la penalty. Se poate întâmpla să ratezi, că nu ești Calhanoglu să ratezi una din 30. Nu e vorba dacă e desemnat sau nu, ci că a fost imediat schimbarea și te întrebi ce se întâmplă", a adăugat Panduru.



După acest egal, FC Botoșani urcă pe primul loc, cu 32 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun. Petrolul ocupă poziția a 12-a, cu 14 puncte.

