A ratat penalty-ul de trei puncte și i s-a văzut dezamăgirea imediat după meci: „Putea să mă schimbe înainte”

A ratat penalty-ul de trei puncte și i s-a văzut dezamăgirea imediat după meci: &bdquo;Putea să mă schimbe &icirc;nainte&rdquo; Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Botoșani a remizat în partida cu Petrolul, scor 0-0, din runda a 15-a din Superliga.

TAGS:
petrolulzoran mitrovFC BotosaniSuperliga
Din articol

Moldovenii a avut mai multe ocazii în prima repriză, dar execuțiile elevilor lui Leo Grozavu nu au fost inspirate și prima parte s-a încheiat la egalitate.

Așa s-a terminat și partida, chiar dacă FC Botoșani a avut un penalty. Zoran Mitrov a ratat lovitura de la 11 metri în minutul 79, iar meciul s-a încheiat la egalitate.

Zoran Mitrov, dezamăgit după ratarea care a costat-o pe FC Botoșani victoria

Zoran Mitrov nu a reușit să îl învingă pe portuarul Petrolului de la 11 metri și a fost vizibil dezamăgit la finalul meciului.

Cu toate acestea, jucătorul formației moldave a scos în evidență faptul că poziția ocupată în clasament de FC Botoșani nu este întâmplătoare.

„Cred că a fost bătut foarte prost, îmi pare rău pentru colegi, știu cât au muncit meciul ăsta, pe un teren greu, îmi cer iertare, sper să câștigăm cu Farul. Putea să o facă și înainte (n.r. să îl schimbe Grozavu). (n.r. Despre faptul că Botoșani e lider) E o mare surpriză, dar știu cum ne-am pregătit în vară, știu cât pune mister preț pe fotbal, pe ce se întâmplă aici, am făcut un cantonament foarte reușit”, a spus Zoran Mitrov la flash-interviu.

În urma acestui rezultat, FC Botoșani este în continuare lider în Superliga la egalitate de puncte cu Rapid.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an
Parlamentarii nu se decid cu c&acirc;ți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 &euro;/an
ARTICOLE PE SUBIECT
Eugen Neagoe a spus totul după egalul cu Botoșani: &rdquo;A fost un joc &icirc;ncr&acirc;ncenat&rdquo;
Eugen Neagoe a spus totul după egalul cu Botoșani: ”A fost un joc încrâncenat”
Petrolul Ploiești &ndash; FC Botoșani 0-0! Moldovenii se &icirc;ncurcă pe terenul lupilor galbeni , dar urcă &icirc;n clasament
Petrolul Ploiești – FC Botoșani 0-0! Moldovenii se încurcă pe terenul "lupilor galbeni", dar urcă în clasament
Las-o &icirc;ncolo pe Botoșani! Gigi Becali ignoră liderul și numește echipa de care se teme &icirc;n lupta la titlu
"Las-o încolo pe Botoșani!" Gigi Becali ignoră liderul și numește echipa de care se teme în lupta la titlu
ULTIMELE STIRI
Ce s-a mai &icirc;nt&acirc;mplat sub ochii lui Horațiu Moldovan! La c&acirc;te meciuri consecutive ca rezervă a ajuns și la Oviedo
Ce s-a mai întâmplat sub ochii lui Horațiu Moldovan! La câte meciuri consecutive ca rezervă a ajuns și la Oviedo
Se &icirc;ngroașă gluma pentru Vinicius! Mesajul transmis de Xabi Alonso &icirc;nainte de Liverpool &ndash; Real Madrid
Se îngroașă gluma pentru Vinicius! Mesajul transmis de Xabi Alonso înainte de Liverpool – Real Madrid
Basarab Panduru a taxat gestul lui Mirel Rădoi din meciul cu Rapid: &bdquo;Nu e deloc &icirc;n regulă&rdquo;
Basarab Panduru a taxat gestul lui Mirel Rădoi din meciul cu Rapid: „Nu e deloc în regulă”
Drama lui Cornel Dinu, povestită de apropiații săi: &bdquo;Procurorul&ldquo; suferă de boala lumii moderne
Drama lui Cornel Dinu, povestită de apropiații săi: „Procurorul“ suferă de boala lumii moderne
Gică Craioveanu are un remarcat: &rdquo;Am mai văzut asta doar la Balaci&rdquo;
Gică Craioveanu are un remarcat: ”Am mai văzut asta doar la Balaci”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură de proporții dată de FCSB!

"Lovitură de proporții dată de FCSB!"

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: Mă &icirc;ntrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: "Mă întrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!"

Gigi Becali a anunțat decizia &icirc;n cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul rom&acirc;nesc

Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul românesc

Cosmin Olăroiu a văzut ce se &icirc;nt&acirc;mplă la FCSB și a făcut un pariu

Cosmin Olăroiu a văzut ce se întâmplă la FCSB și a făcut un pariu

Gata! Se deschide &rdquo;cel mai mare stadion din Europa&rdquo;: c&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut

Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut

Show Contra: faza difuzată de arabi, pe toate posturile din Qatar

Show Contra: faza difuzată de arabi, pe toate posturile din Qatar



Recomandarile redactiei
Ce s-a mai &icirc;nt&acirc;mplat sub ochii lui Horațiu Moldovan! La c&acirc;te meciuri consecutive ca rezervă a ajuns și la Oviedo
Ce s-a mai întâmplat sub ochii lui Horațiu Moldovan! La câte meciuri consecutive ca rezervă a ajuns și la Oviedo
Scandal monstru din cauza Interului lui Chivu: doi oameni, dați afară!
Scandal monstru din cauza Interului lui Chivu: doi oameni, dați afară!
Basarab Panduru a taxat gestul lui Mirel Rădoi din meciul cu Rapid: &bdquo;Nu e deloc &icirc;n regulă&rdquo;
Basarab Panduru a taxat gestul lui Mirel Rădoi din meciul cu Rapid: „Nu e deloc în regulă”
Se &icirc;ngroașă gluma pentru Vinicius! Mesajul transmis de Xabi Alonso &icirc;nainte de Liverpool &ndash; Real Madrid
Se îngroașă gluma pentru Vinicius! Mesajul transmis de Xabi Alonso înainte de Liverpool – Real Madrid
Cosmin Olăroiu a văzut ce se &icirc;nt&acirc;mplă la FCSB și a făcut un pariu
Cosmin Olăroiu a văzut ce se întâmplă la FCSB și a făcut un pariu
Alte subiecte de interes
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | Lupii galbeni i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Cum a reacționat Cristi Săpunaru după ce a fost &icirc;njurat de un stadion &icirc;ntreg! Ce nu s-a văzut la TV
Cum a reacționat Cristi Săpunaru după ce a fost înjurat de un stadion întreg! Ce nu s-a văzut la TV
Basarab Panduru l-a desființat pe jucătorul care a blocat liderul: Mai slab de at&acirc;t nu mai poți!
Basarab Panduru l-a desființat pe jucătorul care a blocat liderul: "Mai slab de atât nu mai poți!"
Patronul din Superligă l-a taxat pe cel mai promițător jucător al formației sale: &bdquo;E o problemă de atitudine&rdquo;
Patronul din Superligă l-a taxat pe cel mai promițător jucător al formației sale: „E o problemă de atitudine”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: &rdquo;Vor sta la r&acirc;nd, așa e la mine!&rdquo;
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor &icirc;ntr-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
CITESTE SI
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit sp&acirc;nzurat &icirc;n celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de &icirc;nchisoare

stirileprotv Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;

stirileprotv Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului &bdquo;Cravata galbenă&rdquo;

stirileprotv Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!