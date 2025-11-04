A ratat penalty-ul de trei puncte și i s-a văzut dezamăgirea imediat după meci: „Putea să mă schimbe înainte”

Așa s-a terminat și partida, chiar dacă FC Botoșani a avut un penalty. Zoran Mitrov a ratat lovitura de la 11 metri în minutul 79, iar meciul s-a încheiat la egalitate.

Moldovenii a avut mai multe ocazii în prima repriză, dar execuțiile elevilor lui Leo Grozavu nu au fost inspirate și prima parte s-a încheiat la egalitate.

Zoran Mitrov, dezamăgit după ratarea care a costat-o pe FC Botoșani victoria



Zoran Mitrov nu a reușit să îl învingă pe portuarul Petrolului de la 11 metri și a fost vizibil dezamăgit la finalul meciului.

Cu toate acestea, jucătorul formației moldave a scos în evidență faptul că poziția ocupată în clasament de FC Botoșani nu este întâmplătoare.

„Cred că a fost bătut foarte prost, îmi pare rău pentru colegi, știu cât au muncit meciul ăsta, pe un teren greu, îmi cer iertare, sper să câștigăm cu Farul. Putea să o facă și înainte (n.r. să îl schimbe Grozavu). (n.r. Despre faptul că Botoșani e lider) E o mare surpriză, dar știu cum ne-am pregătit în vară, știu cât pune mister preț pe fotbal, pe ce se întâmplă aici, am făcut un cantonament foarte reușit”, a spus Zoran Mitrov la flash-interviu.

În urma acestui rezultat, FC Botoșani este în continuare lider în Superliga la egalitate de puncte cu Rapid.

